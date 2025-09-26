Pensiones por discapacidad: con aumento confirmado, cuánto se cobra por invalidez en octubre 2025

La Anses confirmó que en octubre 2025 se aplicará un aumento del 1,88% a las prestaciones que paga el organismo. El incremento impactará directamente en las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral, conocidas como pensiones por discapacidad. Paralelamente, se confirmó la entrega de un nuevo bono de 70 mil pesos. Con estos datos, es posible establecer cuánto se cobrará el próximo mes.

Pensiones por discapacidad: cuánto se cobrará por invalidez en octubre 2025

Con el nuevo aumento que estableció el Gobierno Nacional, las pensiones por discapacidad o invalidez ascenderá a los $ 228.396 en octubre 2025. Si a ese monto se le suma el bono extraordinario de $ 70.000, el total que recibirán los beneficiarios el próximo mes será de $ 298.386.

Con estas prestaciones, el Estado Nacional busca acompañar a las personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. El monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima.

Entre los requisitos principales para recibir esta ayuda, se debe acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el Certificado Médico Oficial (CMO) y tener hasta 65 años de edad. Además, no se debe cobrar ninguna otra prestación de la Anses.

Pensiones por discapacidad: cuándo se activa el pago en octubre 2025

El calendario de pagos de Anses para las pensiones por discapacidad se activará el miércoles 8 de octubre 2025. Hasta el momento, las fechas establecidas son: