La Justicia rechazó otro reclamo del Municipio de Bariloche para cobrar tasas en el aeropuerto

El municipio insiste en su potestad tributaria en el recinto, pese a la decisión de la Corte y otros fallos adversos.

Tanto el gobierno del anterior del intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, como el del actual, Walter Cortés, litigaron en defensa de su potestad tributaria sobre el aeropuerto internacional y el puerto Pañuelo, pero cosecharon varios fallos adversos. En la última semana, la Cámara en lo Civil y Comercial rechazó un nuevo recurso municipal contra una sentencia que favoreció a una empresa de remises.

La controversia es de larga data y durante años el municipio reivindicó la pertenencia del aeropuerto al ejido barilochense, al igual que el puerto lacustre ubicado frente al hotel Llao Llao, de donde parten las excursiones en catamarán. Esas anexiones fueron resueltas por ley provincial, pero un fallo de 2024 de la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional.

Con citas recurrentes a esa doctrina, los jueces locales del fuero civil y del contencioso y administrativo han emitido ya varios fallos que atienden las impugnaciones de comercios instalados en esos complejos, en respuesta a las intimaciones del municipio para que cumplan con el pago de tasas como en el resto de la ciudad.

En el último caso el planteo fue efectuado por la remisera Autojet SA luego de las multas y clausuras que le fueron impuestas por el Juzgado de Faltas del municipio. Hace pocos días la Cámara en lo Civil y Comercial, en un fallo redactado por la jueza Marcela Pájaro con la adhesión de su par Federico Corsiglia (y la abstención de Emilio Riat) rechazó el recurso de casación presentado por el municipio en contra del fallo desfavorable que había cosechado en primera instancia.

El abogado y asesor del Ejecutivo municipal, Martín Domínguez, dijo hoy que la decisión del gobierno es “apelar hasta agotar las instancias recursivas” y llegar al STJ, porque entienden que el municipio tiene razones jurídicas para exigir el pago de tributos a los comercios del aeropuerto. Sostuvo que el fallo de la Corte “remite a la cuestión jurisdiccional en términos físicos, pero no en los términos contenciosos administrativos”, de modo que el municipio -a su entender- tiene margen para reclamar por un derecho que todavía cree de su lado.

Domínguez explicó que la empresa de remises tiene una central en la ciudad con varias sucursales, y “no hay manera de determinar qué auto salió despachado desde el aeropuerto o desde otro punto”. Sostuvo que por esa razón deberían tramitar su habilitación comercial como en el resto de la ciudad, porque el aeropuerto (ubicado a 13 kilómetros del centro de Bariloche) “no es una isla y todo de lo que se surten, desde servicios hasta controles, se los da el municipio”.

Ya en la presentación de agravios dentro del expediente el municipio no había cuestionado la jurisdicción ajena, pero dijo que conservaba para sí “el poder de policía sobre actividades comerciales privadas mientras no se interpongan con el fin federal”. Aclaró que el organismo regulador de aeropuertos (Orsna) “no fiscaliza la salubridad e incendios”, y ese rol le correspondía a la municipalidad de Bariloche.

Rechazo con nutridos argumentos

Esa batería de razones no logró torcer la decisión judicial, que en instancias superpuestas aceptó la demanda de Autojet. Los jueces de la Cámara Civil observaron en su fallo que el local objeto de litigio “no se encuentra dentro del radio asignado a la municipalidad, y esta no tiene atribuciones, ni en forma permanente ni concurrente”, como habían reclamado sus abogados.

En el rechazo a la casación incluyeron descalificaciones severas al planteo judicial de las abogadas municipales firmantes del recurso: Yanina Sánchez, Claudia López y Julieta Aranzazu García.

Allí las letradas pidieron revertir el fallo previo por “arbitrario” y por contener “fundamentos aparentes, dogmáticos y contrarios a las constancias de la causa”. Pero el tribunal consideró inadmisible el recurso “por el incumplimiento de diversas formalidades exigidas en la acordada 9/23 del STJ”, entre las que enumeró la inclusión de “resaltados en negrita”, subrayados no admitidos, la omisión de requisitos básicos y errores con las fechas y con la causal habilitante del recurso.

También advirtieron que correspondía el rechazo porque el municipio en su apelación “no identifica correctamente el remedio intentado”, además de “invocar el código procesal derogado e incluso aludir a la sustituida ley 4.142, que perdió vigencia hace más de un año”.

Sostuvieron en su rechazo que el recurso del gobierno encabezado por Cortés “no logró conmover los pilares del fallo” que benefició a Autojet y subrayaron que el STJ ratificó en forma reiterada “el deber moral delos tribunales inferiores de ajustarse a la doctrina de la Corte”. En este caso a la inconstitucionalidad de la ley de anexión territorial.