Tragedia en Viedma: murió una beba que luchaba por su vida tras quedar atrapada en el incendio de una casa

La beba estaba internada en grave estado desde el martes pasado. Foto: gentileza

La muerte de una beba tras el incendio de una vivienda generó gran conmoción en Viedma. La pequeña se encontraba internada en el hospital local pero no logró sobrevivir debido a la gravedad de su situación.

Fuentes oficiales confirmaron el trágico desenlace a Diario RÍO NEGRO y señalaron que se están llevando a cabo las pericias correspondientes en el lugar para determinar las causas del fuego.

Muerte de una bebé en Viedma: lo que se sabe del hecho

El incendio ocurrió el martes 28 de julio, cerca del mediodía, pero tomó mayor repercusión en las últimas horas cuando se supo la muerte de la bebé que estaba grave.

De acuerdo con la información oficial, el fuego afectó una vivienda ubicada en la esquina de las calles Guido y Tucumán, en Viedma, donde vivía una mujer junto a sus dos hijas. Las llamas se propagaron en cuestión de minutos y, pese a la rápida intervención de los Bomberos, la joven y las niñas quedaron afectadas por el humo.

La más complicada fue la bebé de aproximadamente tres meses quien, tras recibir los primeros auxilios, fue derivada de urgencia al hospital Zatti, donde lamentablemente se confirmó su muerte el miércoles por la noche. Según la información inicial, la pequeña falleció producto de la inhalación de gases tóxicos (monóxido de carbono),

Desde la Fiscalía informaron que el jueves se sumó a la investigación un perito del Cuerpo de Siniestros Ígneos de Bariloche, que es el encargado de elaborar el informe técnico sobre el lugar del hecho. También aportó que en paralelo, la médica forense trabaja junto al personal del hospital Zatti para incorporar los reportes médicos a la causa.

Por el momento todo es materia de investigación por ello se continúan recolectando testimonios y peritajes para determinar con exactitud cómo se desencadenó el incendio.