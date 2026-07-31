Vóley femenino: alta calidad y dominio chino en el Ruca Che

La Selección Argentina U19 y la de China U17 juegan una serie de amistosos en el estadio Ruca Che. (Fotos: Emiliano Ortiz)

El Ruca Che vive jornadas con el mejor vóley del planeta, con la presencia de la Selección Argentina U19 y la de China U17, que se alista para el Mundial. Los dos primeros juegos tuvieron un nivel muy alto entre un equipo que está en armado como el de Las Panteritas y otro consolidado, porque las asiáticas son potencia en la disciplina y en la categoría.

Los dos duelos terminaron 3-0 y en el inaugural reinó la paridad porque los parciales fueron 28-26, 31-29 y 25-22. En el segundo, que contó con la presencia de diferentes escuelas de vóley de la zona, la diferencia fue mayor (25-23, 25-14 y 25-15) porque el entrenador argentino, Nicolás Efrón, rotó el plantel.

La selección Argentina U19 tiene como objetivo el Sudamericano en Venezuela.

“Venimos concentrando hace varios días con mucha intensidad y estamos tratando de dar lo mejor en cada amistoso, más que todo es experiencia. En dos meses tenemos el Sudamericano en Venezuela y tratamos de tener ritmo de juego para llegar bien”, afirmó Agostina Cano, una de las integrantes de Las Panteritas.

Lorna Courtis, titular de la Federación Neuquina de Vóley, expresó que “es un orgullo tener en Neuquén a dos seleccionados de esta envergadura, es una emoción tremenda. Desde el 2017 no teníamos un evento internacional. La verdad que FeVa ha confiado mucho en nosotros, es una propuesta que nos eleva a la Federación Neuquina. Luego entró en juego la secretaría de Deportes, el ministerio, la provincia y terminamos en esto que es maravilloso”.

El seleccionado chino se prepara para el Mundial U17.

Y desde el gobierno, Josefina Codermatz, ministra de Juventud, Deporte y Cultura, resaltó que “una vez más el Ruca Che se vuelve a poner de pie. Seguimos poniendo a punto el espacio para los eventos que se vienen, como la Copa Davis. Estamos muy felices de poder brindar este espacio para los neuquinos y las neuquinas”.