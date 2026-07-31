Figueroa inauguró una obra en el IFD N° 14 de CutralCo y defendió a la educación como prioridad

«En la provincia del Neuquén hemos tomado un camino que dice que la prioridad es la educación”, destacó el gobernador Rolando Figueroa. Agregó que «tenemos muy en claro que el futuro se construye a partir de esta herramienta que genera movilidad social». Lo dijo en la inauguración de la obra de ampliación del IFD N° 14 Aníbal Ponce, de Cutral Co.

Lo acompañó el intendente cutralquense Ramón Rioseco porque el municipio que dirige ejecutó la obra delegada por Provincia. También estuvo el jefe comunal de Plaza Huincul, Claudio Larraza.

Antes del tradicional corte de cintas, el gobernador Figueroa eligió referirse a la postura que adoptó Neuquén.

«Hay gente que incluso cuestiona que designemos médicos, maestros y policías en la provincia porque ellos identifican que en el sálvese quien pueda, el que pueda hacer una escuela privada, el que pueda pagar una escuela privada sea el que tenga oportunidad y dicen, bueno, sálvese quien pueda», manifestó.

Luego siguió que aquellos que hacen cuestionamientos sobre el destino de los fondos «no miran para igualar las líneas de partida», porque «para eso, sin lugar a dudas, tiene que estar la educación pública».

El corte de cintas se hizo hoy por parte de las autoridades educativas y gubernamentales (Foto: Gentileza)

Repasó la cantidad de tráileres que había cuando asumió -700- y la cantidad de eliminados. «Nos quedan 22», apuntó. Por otra parte, Figueroa subrayó que Neuquén construye 10 escuelas técnicas en la provincia de 5 mil metros cuadrados y una de ellas es la EPET 25, en Plottier que se inaugurará el lunes próximo.

Finalmente, dijo que «estamos logrando que el Estado esté presente, y lo estamos logrando entre todos, trabajando juntos. Los verdaderos adversarios y los enemigos son los problemas, por eso no hay que generar problemas donde no los hay».

Antes, el intendente Rioseco destacó las mejoras en la infraestructura. «Esta inversión forma parte del esfuerzo que se realiza en toda la provincia para fortalecer la educación», apuntó. Rioseco subrayó que la educación pública «es fundamental porque brinda oportunidades a nuestros jóvenes y contribuye al desarrollo de la sociedad».

Las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones (Foto: gentileza)

Sostuvo que el nuevo espacio inaugurado prácticamente duplica la capacidad que tenía la institución. «Esperamos que sea aprovechado de la mejor manera», concluyó.

Por su parte, la vicedirectora Soledad Dumigual, celebró que «hoy es un gran día para la educación pública si la entendemos como parte de nuestra identidad y como un derecho social básico». «Tenemos la posibilidad de superar esa mirada romántica sobre la educación que apunta a estar en las escuelas sin importar las condiciones», manifestó.

En esa línea dijo que «las condiciones sí importan, porque no es lo mismo contar con un edifico propio, que estar compartiendo uno; o estar en aulas móviles, que estar albergados en una misma institución todos y todas».

Toda la parte nueva está edificada hacia el sur. (Foto: gentileza)

En qué consistió la obra

El edificio propio del IFD N° 14 Aníbal Ponce se inauguró en 2023. Aunque estaba pendiente la segunda etapa que fue finalizada e inaugurada este viernes. Sin embargo, la institución fue creada en 1989 y compartió durante todo esos años con otro establecimiento.

Aquí se dictan los profesorados para el nivel secundario de Biología, Matemática, Física, Química, Lengua y Literatura, Geografía, y Filosofía.

Para esta nueva etapa se dispuso un presupuesto de 1.298 millones de pesos, mediante el convenio que firmó Provincia y el municipio, que la ejecutó. Se edificaron dos nuevas naves dispuestas en L y ubicaas en sentido contrario a la actual estructura.

Tiene un patio interno central, pensado a modo de espacio de articulación, de actividades institucionales y de encuentro de la comunidad. La superficie cubierta de 650 metros cuadrados, cuatro aulas, un aula magna, sanitarios para estudiantes y personal -incluyendo un baño accesible- oficinas administrativas, preceptoría, biblioteca y espacios de tránsito.

Se readecuó el acceso, se adecuaron sanitarios, incorporación de parasoles en aulas hacia el sector norte, y se optimizaron las condiciones de ventilación e iluminación con renovación de aberturas.