CALF solicitó explicaciones a la Embajada de EE. UU. tras una advertencia por sus acuerdos con una empresa de China

La cooperativa Calf alertó que en los últimos días recibió mensajes que serían del gobierno de Estados Unidos para dar de baja convenios que se estaban avanzando con una empresa china o les revocarán las visas a sus directivos. Diario RÍO NEGRO se comunicó con la Embajada norteamericana y, si bien no se hicieron comentarios por esta gestión puntual, informaron que revisa continuamente los requisitos para la elegibilidad de visas y que aquellas personas o entidades cuyas acciones «socaven» la seguridad de Estados Unidos «no gozarán del privilegio» de viajar a Estados Unidos.

Los mensajes, a través de WhatsApp, llegaron al teléfono de un gerente de la cooperativa, en los que se informaba que el gobierno de Estados Unidos está implementando una nueva política que restringe o revoca visas para directivos que expandan las operaciones de la empresa china Huawei en Argentina. Inmediatamente le preguntaron “si existe la posibilidad de terminar” la iniciativa que Calf estaba llevando adelante con esa empresa.

A fines de abril, las autoridades de la cooperativa habían viajado a China y allí acordaron una alianza con Huawei para construir un datacenter regional, además de la compra de equipamiento. La relación avanzó y a principios de julio Calf, junto a un representante de la empresa, presentaron una serie de proyectos tecnológicos vinculados a la movilidad y la planificación urbana a través de sistemas inteligentes. Si bien todas esas iniciativas tuvieron buena recepción y acuerdos verbales, hasta el momento no se habían firmado contratos.

La respuesta de Calf a las comunicaciones recibidas fue el envío de una solicitud de aclaración al embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas.

Allí explicaron que un gerente de la cooperativa recibió mensajes instantáneos de un agregado de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos. En las comunicaciones, el funcionario diplomático manifestó la preocupación de sus superiores por la iniciativa con Huawei y consultó si CALF había cruzado los límites fijados por la administración norteamericana.

La respuesta de la Embajada de Estados Unidos

Diario RÍO NEGRO se comunicó con la Embajada de Estados Unidos, y su vocero informó que, si bien no hacen comentarios sobre gestiones diplomáticas privadas, «como ha enfatizado el secretario Rubio, el ingreso a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho».

«El Gobierno de Estados Unidos defiende activamente sus intereses de seguridad nacional y revisa continuamente los requisitos para la elegibilidad de visas. Las personas y entidades cuyas acciones socaven la seguridad de Estados Unidos no gozarán del privilegio de viajar a Estados Unidos”, agregó.