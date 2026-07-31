Derrumbe en Ruta 40: el mapa de la ruta alternativa para ir a San Martín de los Andes y al cerro Chapelco

Un derrumbe de rocas obligó a cortar totalmente el tránsito en la Ruta Nacional 40, en el tramo que une San Martín de los Andes con Catritre. El desprendimiento, provocado por las intensas lluvias en la cordillera, derivó en un operativo de emergencia para proteger a turistas y automovilistas. Mirá la ruta alternativa que recomendó el gobierno de Neuquén y cómo acceder.

Desde Vialidad Nacional confirmaron que la calzada se mantiene intransitable debido a la inestabilidad de la ladera, mientras los equipos técnicos trabajan para despejar las rocas y evitar nuevos desprendimientos.

Operativo conjunto y tareas de mitigación en la cordillera

Las labores de despeje y control son coordinadas de manera conjunta por personal de Vialidad Nacional, Vialidad Neuquén y la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la Provincia. Del operativo también participan equipos de la Dirección de Protección Civil, el área de Tránsito e Hidráulica del Municipio de San Martín de los Andes, junto con la Administración de Parques Nacionales a través del Parque Nacional Lanín, Gendarmería Nacional y la Policía del Neuquén.

Como parte de los trabajos preventivos para estabilizar el sector afectado, los equipos técnicos llevan adelante una estimulación hidráulica de la ladera. Esta maniobra busca forzar la caída del material remanente que quedó colgado en la montaña, permitiendo asegurar el área antes de habilitar nuevamente la circulación vehicular.

Rutas alternativas: cómo llegar a Chapelco y Lago Hermoso ante el corte de la RN 40

Ante la interrupción total en el tramo principal de la Ruta Nacional 40, los organismos viales diagramaron desvíos obligatorios para los conductores que necesitan trasladarse hacia los principales atractivos de la zona cordillerana.

El acceso al cerro Chapelco y a la zona de Lago Hermoso se encuentra habilitado a través de la Ruta Provincial 19. Sin embargo, las autoridades remarcan que este camino alternativo exige transitar con extrema precaución, únicamente durante las horas diurnas y respetando rigurosamente las velocidades máximas permitidas debido al estado invernal del suelo.

Precaución en Villa Traful: nuevo derrumbe en la Ruta Provincial 65

La contingencia climática en la región de los lagos sumó además un inconveniente en otro corredor estratégico. Durante las primeras horas de la mañana se detectó un nuevo desmoronamiento a la vera de la Ruta Provincial 65, específicamente en la zona del Mirador Piedra del Viento.

La dirección Provincial de Vialidad se encuentra evaluando los daños y el estado de la calzada en ese sector. Ante esta situación, la alternativa dispuesta para ingresar o salir de la localidad de Villa Traful es utilizar precisamente la Ruta Nacional 40, por lo que se solicita a los usuarios consultar el parte oficial de rutas antes de iniciar cualquier trayecto en la zona cordillerana.

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