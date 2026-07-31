Cipolletti invertirá $2.900 millones para sumar 14 vehículos y maquinaria para mejorar servicios

Entre las adquisiciones previstas se destaca un camión desobstructor-succionador combinado (Vactor), un equipo especializado para la limpieza de desagües pluviales y el desagote de agua durante lluvias intensas. Foto: gentileza.

El municipio de Cipolletti firmó este viernes un crédito mediante la modalidad de leasing con el Banco Patagonia para adquirir 14 nuevos vehículos y maquinarias pesadas destinados a fortalecer los servicios públicos y la infraestructura urbana. La operación representa una inversión cercana a los $2.900 millones.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Rodrigo Buteler junto a autoridades de la entidad bancaria y del área económica municipal. Según se informó, el equipamiento comenzará a incorporarse en un plazo estimado de entre 30 y 90 días.

Un Vactor y nuevas maquinarias para mejorar el mantenimiento de la ciudad

Entre las adquisiciones previstas se destaca un camión desobstructor-succionador combinado (Vactor), un equipo especializado para la limpieza de desagües pluviales y el desagote de agua durante lluvias intensas. Desde el municipio señalaron que, con esta incorporación, Cipolletti será una de las pocas ciudades del país en contar con esta tecnología propia.

«Una inversión posible gracias a una administración ordenada, el cumplimiento y el aporte de los vecinos», expresó Buteler al anunciar la firma del financiamiento.

Además del Vactor, el municipio comprará una retroexcavadora, una motoniveladora, una topadora, dos rodillos compactadores y una hidrogrúa, equipos que serán utilizados en trabajos de mantenimiento vial, obras públicas y distintos servicios municipales.

Camiones para distintas áreas y un minibús para personas con discapacidad

El leasing también contempla la incorporación de cinco camiones Mercedes-Benz equipados para diferentes tareas: dos con tanque de 10.000 litros, uno con caja volcadora de 10 metros cúbicos y dos con cajas compactadoras de residuos de 17 metros cúbicos. A ello se suma un chasis Iveco que permitirá ampliar la flota operativa.

Otro de los vehículos incluidos es un Ford Transit Minibús acondicionado para el traslado de personas con discapacidad, que será destinado al Área de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Humano. La unidad contará con capacidad para 18 pasajeros y equipamiento específico para ese servicio.

El municipio busca dejar de alquilar equipos e invertir en maquinaria propia

Desde la Municipalidad explicaron que el sistema de leasing permitirá adquirir equipamiento mediante pagos en cuotas, con el objetivo de reducir progresivamente el alquiler de maquinaria.

La incorporación de unidades propias apunta a mejorar la capacidad operativa de las distintas secretarías municipales, optimizar la prestación de los servicios públicos y responder con mayor rapidez a las necesidades de mantenimiento e infraestructura de la ciudad.

Durante la firma del crédito también participaron la secretaria de Economía y Hacienda, Isabel Tipping; el escribano Julián Herrera; y la gerenta del Banco Patagonia, Eugenia San Martín.