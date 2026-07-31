Renunció el director de Marketing de la AFA en medio de versiones sobre una causa judicial en Estados Unidos

El director de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen, presentó su renuncia al cargo luego de nueve años de gestión, en una decisión que se conoció a dos semanas de la finalización del Mundial y en medio de versiones que lo vinculaban con una investigación judicial en Estados Unidos.

Renunció Leandro Petersen, director de Marketing de la AFA

Petersen aseguró que su salida no fue repentina y que estaba prevista desde hacía varios meses. «Hace meses planificamos esta etapa porque tengo otros proyectos», afirmó. En el mensaje con el que oficializó su despedida, destacó el trabajo realizado junto a más de 120 marcas que acompañaron a la Selección Argentina y sostuvo que el fútbol también puede impulsar «innovación, acuerdos globales y una marca con impacto mundial».

La renuncia se conoció el mismo día en que participó del tradicional «Sponsor Day» en el predio «Lionel Andrés Messi», en Ezeiza, junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, dirigentes y representantes de empresas auspiciantes. Durante el encuentro, Tapia agradeció el respaldo de las marcas y afirmó que ese acompañamiento resulta clave para el desarrollo de los proyectos deportivos de la entidad.

La Nación explicó que la salida de Petersen coincidió con rumores que lo señalaban como el posible testigo convocado por la Fiscalía Federal de Miami en una investigación relacionada con contratos entre la AFA y la empresa TourProdEnter. El exdirectivo negó en reiteradas oportunidades esa versión y volvió a desmentirla tras conocerse su renuncia.

Según trascendió, abogados que representan a Petersen habrían acordado con la Fiscalía reprogramar una eventual audiencia para preservar la reserva del expediente. La investigación está a cargo del fiscal Michael Berger, quien permanecerá de licencia hasta mediados de agosto. Mientras tanto, Petersen insistió en que durante su gestión se ocupó exclusivamente de los contratos comerciales y que nunca administró fondos de la AFA.