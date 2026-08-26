La Justicia rechazó suspender el juicio contra Pity Álvarez y su defensa apelará

El juicio contra Pity Álvarez avanza pese al pedido de su defensa por su estado psíquico. Foto: NA

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la suspensión del juicio contra Cristian «Pity» Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, que fue solicitado por los nuevos defensores del cantante.

Pity Álvarez: rechazaron frenar el juicio

Los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron la realización de un juicio por jurados populares y la suspensión del proceso al considerar que el músico «no tiene la capacidad psíquica» para afrontarlo, tal como anticipó el exfiscal de Morón.

Sin embargo, los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro desestimaron ambos planteos, por lo que los flamantes asesores legales del músico señalaron que recurrirán las medidas en la Cámara de Casación e interpondrán un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia porteño.

Además, Baños confirmó que junto a su colega radicó una denuncia en el fuero federal como consecuencia de la «arbitrariedad» de la decisión, por la «gravedad institucional» que ello implica y la potencial responsabilidad del Estado.

“Pity no está en condiciones de estar en juicio, no tiene capacidad psíquica, cognitiva, para afrontar un debate de estas características”, explicó el letrado.

En este sentido, mencionó el dictamen del Cuerpo Médico Forense sobre la incapacidad mental que le impedía ser juzgado debido a su estado psiquiátrico, cuya resolución derivó en la cancelación del proceso en 2023.

“Tenía un deterioro psicoorgánico que era compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo; es decir, un trastorno y un deterioro cognitivo extremadamente grave y prácticamente irreversible”, subrayó el abogado, a la vez que reclamó la realización urgente de una “resonancia magnética nuclear del cerebro sin contraste y un estudio cognitivo que no existe en el expediente”.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados volvió a dormirse en plena audiencia y Baños pidió a los magistrados que se retire, mientras continuaba la jornada con los testimonios de distintos policías.

El músico asesinó a Díaz de cuatro disparos, descartó el arma en una alcantarilla y se fue al famoso boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Luego se entregó a la justicia y declaró ante la prensa: «Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo».

NA