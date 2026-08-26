Recategorizaciones en Salud: quiénes cobran este viernes y cuánto pueden recibir en Río Negro

Río Negro continúa con el pago de las recategorizaciones en Salud.

El Gobierno de Río Negro abonará este viernes con el cronograma de pago de los retroactivos correspondientes a las recategorizaciones de trabajadores del Ministerio de Salud. Se trata de la segunda cuota de los montos pendientes para los agentes que deben percibir más de $200.000.

El esquema de cancelación fue acordado en la Mesa de la Función Pública y alcanza al personal comprendido en las leyes 1.844 y 1.904.

El cronograma comenzó el 28 de julio, cuando se abonó la primera cuota. La cantidad de cuotas depende del monto total que corresponde cobrar a cada trabajador.

¿En cuántas cuotas se pagan los retroactivos de Salud?

Los retroactivos de entre $200.000 y $500.000 se pagarán en tres cuotas iguales y consecutivas. En tanto, los montos de $500.001 a $1.000.000 se abonarán en cuatro cuotas.

Para los trabajadores que tengan retroactivos de $1.000.001 en adelante, el pago se realizará en seis cuotas iguales y consecutivas.

Desde el Gobierno provincial recordaron que durante junio ya se había abonado el primer tramo de las recategorizaciones, correspondiente al personal con retroactivos inferiores a $200.000.