ADN Neuquén: cuatro días para pensar cómo se va a habitar la Patagonia

Neuquén se prepara para convertirse, durante cuatro días, en un punto de encuentro para quienes imaginan, diseñan y construyen los espacios que habitamos. Mañana comenzará la primera edición de ADN NQN 26, una expo que reunirá arquitectura, diseño, arte y urbanismo en el Centro de Convenciones Domuyo, con entrada gratuita y actividades abiertas al público.

La propuesta, organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén, llega a su estreno con una expectativa que creció durante las últimas semanas: la organización ya superó las 700 inscripciones y proyecta recibir a más de 1.500 visitantes, entre profesionales, empresas y público general. La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 30 de agosto, de 10 a 20.

Pero ADN Neuquén no será solamente una exposición de proyectos y productos. La agenda propone poner sobre la mesa algunas de las preguntas que atraviesan hoy a las ciudades: cómo crecer, cómo construir de manera más sustentable, cómo incorporar nuevas tecnologías y cómo diseñar espacios que respondan a las necesidades de quienes los habitan.

Dos días para hablar del futuro

Las conferencias se concentrarán el vuernes y el sábado con referentes de la Argentina y del exterior. Entre los nombres destacados aparecen el arquitecto chileno Mathias Klotz, Premio Nacional de Arquitectura de Chile; el diseñador industrial argentino Alejandro Sarmiento; la especialista en urbanismo de género Natalia Czytajlo y el urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, creador del concepto de la “Ciudad de los 15 minutos”.

El viernes tendrá como eje la inclusión, el patrimonio y la sostenibilidad. La jornada comenzará con una charla sobre urbanismo de género y continuará con temas como neuroarquitectura, eficiencia energética, Passivhaus y diseño industrial. Por la tarde llegará uno de los cruces especialmente vinculados con la región: un panel sobre cómo se está construyendo la Patagonia, que incluirá la participación de Mathias Klotz.

El sábado, la mirada estará puesta en las herramientas y métodos de la arquitectura que viene. Habrá charlas sobre inteligencia artificial aplicada al diseño, gestión y comercialización de estudios profesionales, desarrollo urbano y nuevas formas de pensar la ciudad.

Uno de los momentos centrales será el panel sobre el crecimiento de Neuquén y la región norpatagónica, previsto para las 17:20. Allí se abordará la Región Metropolitana Neuquén-Cipolletti, los desafíos del desarrollo urbano y la gestión pública, antes de la conferencia de Carlos Moreno sobre la ciudad de los 15 minutos.

Arte, arquitectura y ciudad

La programación también abre una puerta hacia el arte contemporáneo. El sábado se presentará COPA 2027, la feria de arte contemporáneo patagónico, además del catálogo de la arquitecta Liliana Montes Le Fort. También se presentará el Observatorio de Planeamiento Urbano y el Foro Interdisciplinario de Colegios Profesionales de la Provincia del Neuquén.

Así, la expo busca ampliar la conversación más allá de la arquitectura entendida como construcción. El objetivo es reunir en un mismo espacio a estudios, desarrolladoras, constructoras, diseñadores, empresas, instituciones y artistas para pensar cómo las decisiones sobre el territorio terminan impactando en la vida cotidiana.

Una expo que estuvo a punto de no hacerse

Detrás de esta primera edición hay además una historia que explica parte del esfuerzo que demandó llegar hasta esta semana. El proyecto comenzó a gestarse hace casi dos años, pero en el tramo final la empresa que iba a encargarse de la producción decidió retirarse. La fecha ya había sido postergada dos veces y el Colegio de Arquitectos tenía compromisos asumidos. En lugar de abandonar la propuesta, la institución decidió reorganizarla y volver a ponerla en marcha.

El nuevo equipo tuvo apenas dos meses y medio para reorganizar un evento que ya estaba avanzado. Mientras se acercaba la fecha, comenzaron a incorporarse nuevos sponsors y participantes, y las inscripciones fueron creciendo hasta superar las 700.

Para María Paula Polich, presidenta del Colegio de Arquitectos de Neuquén, el desafío también tiene que ver con mostrar el trabajo que se realiza en la provincia y generar un espacio que pueda sostenerse en el tiempo. La intención es que esta primera edición sea el comienzo de una propuesta anual.

Recordatorio: la Expo ADN NQN 26 coemnzará mañana y continuará hasta el domingo 30 de agosto en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la isla 132 de la ciudad de Neuquén. El acceso a la exposición es libre y gratuito; para las conferencias, el ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.