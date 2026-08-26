Desalojo mapuche en Villa La Angostura: el juez dio por frustrado el segundo tramo del operativo

A una semana del desalojo de una comunidad mapuche en la zona de El Pedregoso, cerca de Villa La Angostura, el juez civil de esa localidad, Francisco Astoul Bonorino, consideró frustrado el operativo y determinó que, para completar el procedimiento, se debe hacer una nueva presentación.

El predio se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 40, entre el lago Nahuel Huapi y el faldeo de un cordón de montaña.

En ese sector comenzó en 2011 una disputa judicial que finalizó con una sentencia confirmada en todas las instancias disponibles. Este fallo ordenó la restitución a quien se presentó como propietaria de las tierras y realizó la primera denuncia, María Cristina Broers.

Guillermo Hensel, el abogado de la parte actora, indicó que la resolución del juez abarca a la parte del predio que todavía no fue desalojada, mientras que la fracción donde se concretó el operativo días atrás ya quedó en manos de la familia que tiene la titularidad registral.

El desalojo: qué pasó hace una semana

Luis Virgilio Sánchez, el abogado de las comunidades Quintriqueo (Kinxikew) y Melo, las dos que se encuentran sobre el lote en conflicto, destacó lo dispuesto por Bonorino, al que también le envió un planteo de nulidad y una propuesta de arbitraje.

El dispositivo se hizo el miércoles pasado con la presencia de la Policía provincial y oficiales de Justicia. Al arribar a la zona, los efectivos avanzaron hacia la porción del predio que se encuentra sobre el lago Nahuel Huapi, donde se encontraban familias ligadas a la comunidad Quintriqueo.

Después de ser notificadas de la orden del juez, las personas presentes en el lugar se retiraron por sus propios medios y más tarde se trasladaron hasta Villa La Angostura.

Sánchez dijo que el procedimiento se llevó adelante con el expediente en reserva, lo que afectó el ejercicio de su trabajo como defensor.

Un operativo «imposibilitado»

El despliegue se extendió hasta las primeras horas de la tarde, cuando intentó avanzar, sin éxito, hacia el sector donde aguardaba la comunidad Melo, al otro lado de la ruta que divide en dos la parcela reclamada por Broers.

Bonorino, en una resolución de este martes, dijo que durante las actuaciones se verificó «la imposibilidad del desalojo» y dispuso el retiro «de todos los actores» del lugar. Además precisó que, para avanzar la restitución del resto del lote, se tendrá que «solicitar un nuevo mandamiento».

«El juez dice que, si quieren volver hacer el desalojo, tendrán que volver a hacer un mandamiento. Obviamente nosotros vamos a tratar de impedir eso porque además hay un planteo de nulidad pendiente», cerró por su parte Sánchez.

Fuentes judiciales aclararon que «no hay suspensión de la ejecución» de la sentencia, ya que «ese proceso» sigue avanzando. Lo que hizo el juez «fue darle traslado, en cuanto al arbitraje, a la parte actora», agregaron.