Murió Ruben Rada a los 83 años: conmoción por la partida de una leyenda de la música uruguaya

La música rioplatense se encuentra de luto. Falleció el legendario músico y cantautor uruguayo Ruben Rada a los 83 años de edad. El artista, dueño de una trayectoria inigualable que marcó a fuego la cultura de su país y de toda la región, perdió la vida tras haber estado internado durante algunas semanas, dejando un inmenso vacío en el mundo del espectáculo.

El deceso se produjo luego de que su complejo cuadro de salud se agravara drásticamente en las últimas horas. La noticia, generó una rápida y profunda conmoción tanto en Uruguay como en Argentina, donde «El Negro» Rada supo cosechar una legión de admiradores a lo largo de décadas de ritmo, carisma y constante innovación musical.

Pese a su edad y a sus antecedentes médicos, el inagotable creador se encontraba transitando una etapa de plena actividad artística. Su repentina partida deja truncos varios proyectos que lo mantenían entusiasmado y en contacto directo con su público, demostrando que su vigencia y su pasión por la música se mantuvieron intactas hasta sus últimos días.

Los antecedentes médicos y su última internación

De acuerdo a la información trascendida, el desenlace fatal se produjo luego de que el cantautor pasara varias semanas bajo estricto cuidado médico. Su cuadro general era delicado y terminó por desestabilizarse de forma irreversible durante las últimas horas.

Si bien Rada siempre exhibió una vitalidad envidiable sobre los escenarios, su salud ya le había dado algunas señales de alerta en el pasado reciente. En el año 2015, el músico debió ser hospitalizado para someterse a una angioplastia coronaria, intervención de la que logró recuperarse favorablemente. Posteriormente, en 2017, volvió a encender las alarmas de su entorno y de sus seguidores al pasar tres días ingresado en un centro médico a causa de un severo pico de presión.

Un espíritu inagotable: su ciclo digital y el regreso de Tótem

Lejos de alejarse de los estudios de grabación o de buscar el retiro, a sus 83 años Ruben Rada continuaba apostando por nuevos formatos y reuniendo a diferentes generaciones de artistas. Hace apenas unos días, el cantautor había lanzado «¿Quién va a cantar?», un innovador ciclo de encuentros musicales transmitido a través de la plataforma YouTube, donde oficiaba de anfitrión y compartía su talento con músicos de los más variados géneros.

Además de esta reciente incursión en el mundo del streaming, el artista se preparaba intensamente para uno de los eventos más nostálgicos y esperados por sus seguidores históricos. Para el mes de octubre, Rada tenía en agenda dos shows en vivo que marcarían el gran reencuentro sobre el escenario de Tótem, la emblemática y pionera banda de la que formó parte y que revolucionó la música uruguaya a comienzos de la década de los setenta.