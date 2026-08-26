Confirman la prisión domiciliaria para el principal acusado del secuestro récord de marihuana en Chos Malal

El Tribunal de Impugnación (T.I.) resolvió hoy por unanimidad rechazar el planteo presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) que buscaba dejar sin efecto la prisión domiciliaria otorgada a E.G.Q., uno de los tres imputados en la causa por narcotráfico que marcó un récord histórico en la ciudad por el volumen de droga secuestrada.

El pronunciamiento fue emitido por los jueces Mauricio Macagno y Richard Trincheri, junto a la jueza Patricia Lupica Cristo, quienes declararon inadmisible el recurso impulsado por los fiscales del caso Natalia Rivera y Víctor Salgado. De esta manera, se ratificó la modalidad de detención que el acusado viene cumpliendo en su vivienda.

El laberinto procesal de las medidas de coerción

El conflicto por el cumplimiento de la prisión preventiva comenzó el pasado 14 de agosto, cuando el juez de garantías Maximiliano Bagnat prorrogó tanto la investigación como la medida cautelar contra E.G.Q. por el término de un mes (hasta el 19 de septiembre).

La defensa solicitó una revisión y, el 18 de agosto, un tribunal revisor integrado por los jueces Juan Balderrama, Leticia Lorenzo y Carolina González modificó las condiciones: otorgó la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico dual, manteniendo el plazo fijado.

Sin embargo, el mismo día por la tarde, la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) informó la imposibilidad técnica de implementar el sistema dual de control. Ante ello, el juez Balderrama delegó provisoriamente el control de la medida en el MPF.

La fiscalía acudió entonces a la jueza de garantías Laura Barbé para revertir la domiciliaria. No obstante, el 19 de agosto la magistrada rechazó la petición al señalar que no poseía facultades para modificar lo resuelto por un tribunal de alzada superior, y en su lugar dispuso la ejecución de rondines policiales sorpresivos. Tras la posterior impugnación del MPF, el Tribunal de Impugnación ratificó hoy de forma definitiva la validez del beneficio.

La causa: 34 kilos de marihuana y una logística millonaria

El expediente judicial investiga un multimillonario circuito de venta de drogas que involucra a tres personas. Por un lado a E.G.Q. y su pareja, S.V.B. ambos imputados como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por cometerse en las inmediaciones de establecimientos educativos o lugares de concurrencia de menores.

El tercer acusado es M.A.C quien quedó judicializado posteriormente por facilitación de elementos para la comercialización, acusado de haber puesto a disposición una camioneta empleada para el traslado y la logística de la sustancia.

El operativo principal tuvo lugar el 17 de abril en una vivienda del barrio Centenario de Chos Malal. Allí, el equipo fiscal —encabezado por el fiscal jefe Fernando Fuentes junto a Rivera y Salgado— secuestró 34 kilos de Cannabis Sativa, un cargamento valuado en aproximadamente 680 millones de pesos, equivalente a unas 68 mil dosis de mercado.

Durante el allanamiento se halló la droga fraccionada en cogollos y picadura, además de un invernadero en el patio trasero. Los efectivos incautaron también una balanza de precisión, bolsas Ziploc, recortes de nylon, una máquina contadora de billetes, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

En la camioneta vinculada a M.A.C. —la cual presuntamente fue utilizada entre julio de 2025 y abril de 2026 para la logística narcótica— se secuestraron otros dos frascos de vidrio que contenían 263 gramos de cogollos. Mientras la investigación avanza sobre los tres implicados, E.G.Q. esperará las próximas etapas procesales bajo el régimen de custodia domiciliaria.