Seguidilla de terremotos en América Latina: un geólogo explica qué está pasando

La reciente sucesión de terremotos en América Latina ha generado inquietud sobre la intensidad de la actividad en tan poco tiempo. En semanas, Venezuela, Colombia, Perú, México y Costa Rica reportaron sismos con magnitudes superiores a 7 y provoca incertidumbre ante la posibilidad de un evento de gran escala en Argentina.

«Hay infinidad de consultas a científicos de todo el mundo. Lo cierto es que cuando se analizan las estadísticas, todo esto está dentro de lo posible. Se producen alrededor de 18 terremotos de magnitud 8 por año. Y, hablamos de unos 120 por año, de magnitud 6 a 7, es decir, unos 10 por mes y más de 2 por semana«, especificó Andrés Folguera, geólogo de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet a diario RÍO NEGRO.

Puso como ejemplo que el terremoto que afectó Colombia se produjo al mes del evento sísmico en Venezuela: «Dijimos que hay unos 18 por año y en esta oportunidad, se produjeron casi con un mes de diferencia. En el medio, hubo sismos en el sudeste asiático de 7,7, pero es parte de la misma situación. Hablamos de tres terremotos en poco más de un mes«, señaló.

De todos modos, consideró que «no es casualidad que todo el mundo se pregunte por esta situación». «Lo que sucedió fue que gran parte de sismos cayeron sobre ciudades muy frágiles, dentro el punto de vista ingenieril y social. En Venezuela y, en menor medida, en Colombia, vimos el desastre con miles de muertes, que generó un fuerte impacto en la sociedad y así, amplificó la percecpión de los sismos», puntualizó.

El especialista consideró que algunos eventos sísmicos podrían estar «potencialmente conectados y, otros no». «Los que podrían estar conectados comparten el mismo lugar tectónico, geológico: el de Colombia, por ejemplo, ocurrió a 100 kilómetros de profundidad, en la interfaz entre la placa de Nazca -en el fondo del Pacífico- y la placa Sudamerica. Los de Perú y Costa Rica ocurrieron a la misma profundidad y en el mismo lugar. Es muy posible que tengan una conexión«, manifestó Folguera.

En relación a la Argentina, recalcó que «cerca de la cuarta parte de la energía sísmica mundial se libera en el sur de Chile y este país». Puso como ejemplo el terremoto de Valdivia en 1960, considerado el más grande en la historia de los sismos. «A partir de ese evento, el volcán Puyehue entró en erupción y generó una onda sísmica, un deslizamiento debajo del lago Nahuel Huapi que destruyó el Puerto San Carlos de Bariloche», recordó y añadió que «en la Patagonia Argentina se suele subestimar el potencial sísmico, pero no está excenta de riesgos importantes«.

¿Cuál es la posibilidad de una reacción en cadena de sismos del norte de Sudamérica a Argentina? «Compartimos las características sísmicas con Venezuela y Colombia, en cuanto al ambiente tectónico que lo genera y las condiciones económicas y sociales de estos países. Lo que estamos viendo debe ser un llamado de atención. Si bien no es algo que se pueda predecir, pero nos está mostrando que podría ocurrir y por lo tanto, hay que cumplir con los estándares sismorresistentes adecuados«, concluyó.