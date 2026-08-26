Río Negro despliega una jornada de vacunación en escuelas, barrios y espacios públicos

Se desarrollarán campañas de vacunación y difusión en Viedma, Bariloche y Río Colorado, entre otros. Foto: gentileza

Río Negro dispondrá campañas sanitarias en siete localidades de toda la provincia, en el marco del Día Nacional del Vacunador y de la Vacunadora.

Las actividades se desarrolla en espacios transitorios públicos como plazas, escuelas y supermercados con el fin de promocionar y facilitar el acceso a las dosis de los esquemas de inmunización.

Espacios públicos, escuelas y supermercados

En Viedma, los equipos se concentran en espacios de circulación constante como las plazas San Martín y Alsina, y los supermercados de la Cooperativa Obrera, Chango Más, Diarco y La Anónima.

Mientras que en Bariloche las jornadas estan orientadas al ámbito escolar con un taller en la Escuela Primaria N.º 16 destinado a completar el calendario de vacunación nacional de estudiantes de 11 años.

En Bariloche y Río Colorado se apuntará a completar los esquemas de vacunación escolar de infantes. Foto: gentileza

Del mismo modo, Río Colorado contará con un espacio en la Escuela Escom para estudiantes de quinto y sexto grado.

Vacunación a domicilio y autovac, ¿de qué tratan?

Dentro de las convocatorias, Cinco Saltos innovará con un puesto de Autovac, dispuesto en la intersección de Martín Fierro y Mitre, de 10 a 13.

Se trata de un sistema en formato «ventanilla», en el que las personas pueden recibir sus dosis sin necesidad de bajarse del vehículo, agilizando el proceso y facilitando su acceso a personas con movilidad reducida, embarazadas y adultos mayores.

Desde el Ministerio de Salud destacaron la labor sanitaria en términos de prevención. Foto: gentileza

Mientras que Catriel comenzará la campaña en la salita de Colonia Ovejero y continuará por la tarde con vacunación domiciliaria para ampliar el alcance de vacunas antigripales, antitetánica, antirrábica y contra la hepatitis B.

Finalmente, Jacobacci tendrá jornadas destinadas a la comunidad y al personal hospitalario, mientras que el Hospital Rural de Pilcaniyeu realizará un programa especial sobre vacunación a través de FM Patagonia 95.3.

Día Nacional del vacunador y la vacunadora

La fecha se conmemora cada 26 de agosto y fue establecida por la Ley Nacional 27.491 en homenaje al nacimiento del médico Albert Sabin, creador de la vacuna oral contra la poliomielitis.

Las acciones provinciales ponen el foco tanto en la prevención como en la necesidad de sostener el acceso a la vacunación en todo el territorio rionegrino, llevando los equipos de salud a espacios cercanos a la comunidad.

Agentes 230 en todo el territorio provincial