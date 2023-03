La mamá de Agostina Jalabert confirmó antecedentes de violencia: «la rescatamos de su departamento de Viedma»

La mamá de la modela argentina Agostina Jalabert, quien apareció muerta el 18 de febrero en su departamento de Playa del Carmen, en México, habló en las últimas horas ante los medios. La mujer aseguró que su hija ya había sido víctima de violencia en el pasado por parte de su novio, principal acusado por el crimen.

“Hace dos años la rescatamos a Agos de su departamento de Viedma. Si ese día no íbamos a buscarla, esto hubiese pasado en ese momento”, contó angustiada Carolina, mamá de la joven, en una conferencia de prensa difundida a través de las redes sociales.

Desde que la trágica noticia ganó notoriedad pública la familia Jalabert insiste que se trató de un caso de femicidio. Es que la pareja de Agostina ya habría cometido actos violentos contra la joven hace dos años.

Según relató la mujer, su hija, de 31 años, convivía en ese momento con Juan Manuel Reverter en la capital provincial. Agregó que luego de aquel episodio el hombre continuaba insistiendo para verla.

“Un día lo encontré en la puerta de la casa. Lo encontré de casualidad y le dije que no la moleste más. Que Agostina tenía planes y que no eran con él”, describió. Y en la misma línea, agregó: “Después de eso, él desapareció de la vida de Agostina, pero dos años después volvió. La situación fue un caos. La diferencia fue que en Playa del Carmen no estábamos nosotros para rescatarla”.

Al respecto, la mamá de Agostina lamentó no haber realizado la denuncia en ese momento y calificó al presunto femicida como “perverso, cínico y narcisista”.

“Hoy está escondido. Seguro escucha y ve todo. Sabemos que es así. Hubiese dado su versión si no tuviese nada que esconder. Sus padres son responsables por encubrir a este monstruo”, concluyó conmovida.

«La autopsia habló, fue terrible»

Tan solo unas horas antes de expresarse a través de las redes, Carolina había brindado una entrevista al canal América. Allí reveló que, si bien el lunes se dio a conocer la autopsia de Agostina a los medios, ella ya sabía los resultados desde una semana antes.

«La autopsia habló, fue terrible, recién ayer se expuso a los medios, yo lo sabía desde hace una semana pero no pude escuchar nada, sólo escuché ‘tortura’ y me quebré. La mató el novio, un chico de acá de Viedma«, afirmó.

“En el Mundial, creo que en el partido con Holanda, vimos unas fotos, un video que ella estaba con un argentino, y dijimos: ‘bueno, está con un argentino, está lleno’, y ahí nos dijo que estaba con él”, explicó la mujer.

“Candela (la hermana de Agostina) me ponía que estaba todo bien, pero también tenía sus dudas, porque más de una vez sé que le tuvo que poner los puntos. Tengo sus audios de las cosas que le dijo, pero la verdad nunca esperando un final así”, agregó.

Por último, subrayó que el viernes 17 de febrero su hija le mandó un mensaje por la tarde: «Mamá, me siento fea, siento que me merezco hombres que me lastimen».

«Juan Manuel Reverter es el asesino. Fue torturada, quemada, abusada, golpeada, con golpes en la cabeza. Yo creo que él simuló este ahorcamiento desde un toallero. Él la torturó, la quemó, la golpeó. Agostina era una chica alta, estaba preparada y vestida para salir y Candela la encontró así«, denunció.