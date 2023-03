Qué dijo la madre de Agostina Jalabert al hablar por primera vez en una entrevista

«La autopsia habló, fue terrible, recién ayer se expuso a los medios, yo lo sabía desde hace una semana, pero no pude escuchar nada, sólo escuché tortura y me quebré. La mató el novio, un chico de acá de Viedma», comentó la mujer en una entrevista con América y agregó que su hija «fue torturada, quemada, abusada, golpeada, con golpes en la cabeza. Todo esto previo. Yo creo que él simuló este ahorcamiento desde un toallero. Él la torturó, la quemó, la golpeó. Agostina era una chica alta, estaba preparada y vestida para salir y Candela la encontró así».

La madre de la joven contó además, que el supuesto femicida se llama Juan Manuel Reverter, que ya tenía «una relación previa de hace dos años que habían terminado muy mal» con Agostina y que la familia la había podido «rescatar» a ella tras la ruptura: «En el Mundial, creo que en el partido con Holanda, vimos unas fotos, un video que ella estaba con un argentino y dijimos ‘bueno, está con un argentino, está lleno allí’ y ahí nos dice que estaba con él».

Una hermana de la joven viajó a visitar a Agostina y pasar un tiempo con ella y ahí se enteraron que él también viajaba para celebrar las Fiestas con ellas.

La mujer también contó que en agosto pasado ella le había preguntado a su hija si tenía noticias de Juan y ella le dijo que no, pero que en diciembre reapareció. «Era un chico que nunca nos cerró. Una vez hablé con él, cuando se pelearon hace dos años, lo encontré en una esquina, le dije que no la moleste más. Siempre su conducta era ‘no, Caro, tranquila, yo la quiero’», relató.

Y agregó: «el viernes 17 de febrero, Agostina me manda un mensaje a las 14.30 y me dice ‘mamá, me siento fea, siento que me merezco hombres que me lastimen’. Le di mi apoyo, que salga, que no lo necesitaba a él, que lo eche, que no valía la pena enojarse por una persona así. Se jugó una carta que tenía la posibilidad de que saliera mal y salió mal».