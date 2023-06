La trama macabra que terminó con el femicidio de Eduarda Santos en Bariloche

La mañana del 16 de febrero del año pasado, un joven con un acento muy particular se comunicó con varias unidades policiales de Bariloche. Estaba urgido. O por lo menos, esa expresión intentó transmitir a las empleados policiales que atendieron sus llamados. “¡Mi amiga Eduarda ha desaparecido; la estoy buscando, estoy muy preocupado”, fue el mensaje que transmitió.

El plan macabro había comenzado mucho antes. Según la teoría de los investigadores, Fernando Alves Ferreira (que posteriormente dijo autopercibirse mujer y pidió llamarse Amanda) le había vaciado esa madrugada dos cargadores de un revólver calibre 357 Magnum a Eduarda Santos de Almeida, en un sendero de acceso al mirador del lago Escondido, ubicado en el Circuito Chico de esta ciudad.

La había llevado hasta ese sector para ejecutarla. Entre 6 y 9 proyectiles dieron en la humanidad de la joven que murió indefensa. Unos turistas hallaron su cadáver alrededor de las 8 del 16 de febrero del 2022 y avisaron a la Policía.

La persona imputada había preparado una coartada, pero los investigadores sostienen que no fue perfecta.

Alves Ferreira será juzgado por 12 jurados populares en esta ciudad. Está acusado del femicidio de Eduarda, la joven brasileña, agravado además por la alevosía y el uso de un arma de fuego.

Será un juicio por jurados muy particular. Alves Ferreira afirmó que se autopercibe mujer y solicitó a los jueces que intervinieron en la etapa previa al juicio que se lo identificara como Amanda.

Para la fiscalía se trata de una estrategia para intentar eludir la imputación por femicidio, que el Código Penal sanciona con prisión perpetua. Pero también se lo acusa por haber asesinado a la víctima con alevosía que tiene esa misma condena.

El fiscal jefe Martín Lozada será el encargado de sostener la acusación y probar ante el jurado que el acusado cometió el femicidio siendo un varón. Que la autopercepción fue un proceso posterior cuando ya estaba detenido en el penal 3 de esta ciudad, donde cumple la prisión preventiva.

El defensor oficial Nelson Vigueras intentará demostrar que la imputación por femicidio no se puede aplicar contra su asistido. Y con ese objetivo preparó su teoría del caso. Es la primera vez que un juicio por jurados transcurrirá en estos márgenes, donde la víctima es una mujer y el victimario se autopercibe mujer.

Fuentes judiciales que conocen el caso destacaron que Alves Ferreira y Eduarda se conocieron años atrás en Brasil. Por causas que se desconocen, el imputado se vino a vivir a Bariloche, donde formó pareja con un varón y se casaron.

La pareja había resuelto tener hijos, pero no había posibilidades. Alves Ferreira contactó a Eduarda que era su amiga y le propusieron subrogar vientre para poder ser padres.

Eduarda viajó a Argentina, quedó embarazada y tuvo dos mellizos. Las fuentes relataron que los niños llevan los apellidos Alves Ferreira y de Eduarda que era su madre. Después, la joven retornó a su país. Tiempo después quedó embarazada y se lo contó a su amigo, Alves Ferreira, quien le propuso regresar a Bariloche, porque estaba dispuesto supuestamente a reconocer también a ese niño.

Alves ferreira comenzó a ser enjuiciada hoy en Bariloche por el femicidio de Eduarda Santos ocurrido en febrero de 2022 en Bariloche. Foto: Chino Leiva

La joven viajó con el bebé y todos convivieron en el mismo domicilio. Sin embargo, la relación comenzó a complicarse y surgieron los problemas. La pareja de Alves Ferreira murió en 2021 y la situación empeoró.



Las fuentes contaron que Alves Ferreira no soportaba presuntamente compartir la tenencia de los tres niños con Eduarda. Comentaron que la joven comenzó a exigirle al acusado “algo que no le había dado”, pero no revelaron de qué se trataba y la convivencia se hizo casi insostenible.

Alves Ferreira tenía la intención de retornar a Brasil con los tres niños y Eduarda al parecer no estaba de acuerdo. Los investigadores creen que allí germinó el plan para asesinarla. Es la hipótesis que los acusadores intentarán probar en el juicio.

El plan que no pudo ocultar un crimen

Eduarda Santos de Almeida con varios días de antelación. Y que la madrugada del 16 de febrero del año pasado resolvió ejecutarlo.

La teoría fiscal indica que Alves Ferreira salió con Eduarda, entre las 0.30 y las 0.40 del domicilio ubicado en la calle Beethoven 290, a la altura del kilómetro 25 de la avenida Bustillo. en la zona del Llao Llao. Las sospechas indican que subieron a los tres chicos al Chevrolet Joy y se dirigieron hacia el Circuito Chico.

Minutos después, a la altura del mirador del lago Escondido, Alves Ferreira detuvo el auto. Es posible que se originado una discusión en el interior del vehículo. No hay certezas al respecto.

Cuando Eduarda desciende del auto, su amigo baja también. Según la fiscalía le efectuó varios disparos a corta distancia. Estiman que fueron varios tiros porque el tambor del revólver 357 aloja 6 proyectiles. La autopsia estableció que sufrió 6 heridas de bala. Eduarda tenía 26 años y era madre de 6 chicos. Tres vivían en Brasil.

Fuentes de Tribunales señalaron que es posible que la defensa plantee que el arma la portaba la víctima.

Según la teoría de la fiscalía, tras cometer el crimen, Alves Ferreira retornó a su domicilio y comenzó a enviar mensajes a amigos y amigas que tenía Eduarda y que él conocía. Sospechan que era parte del plan para desvincularse. Los mensajes quedaron registrados en los celulares que se enviaron a analizar por peritos de la Oitel.

Alves Ferreira sabía que los investigadores en poco tiempo llamarían a su puerta. La Policía lo detuvo la tarde del 16 de febrero y el 18 el fiscal Gerardo Miranda le formuló cargos. Desde entonces está detenido con preventiva.