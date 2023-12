Lagos irá a juicio en 2024 por el ataque sexual contra Luz, previo al doble femicidio de Neuquén

Jorge Lagos fue condenado el 11 de agosto pasado a prisión perpetua luego de reconocer que había cometido el doble femicidio de Norma Morales, su expareja de 58 años, y de la hija de ella, Luz de los Milagros Prieto, de 20 años, en la casa del barrio Los Hornitos de Neuquén capital. Lo que no admitió en aquel momento fue el abuso sexual previo a la joven. Por ese hecho irá a juicio en 2024.

El fiscal jefe, Agustín García, presentó hoy la prueba con la que acusará a Lagos. Está previsto que declaren en total nueve testigos, en su mayoría peritos. Una de las evidencias más relevantes es que encontraron restos de ADN de Lagos en el cuerpo de Luz.

El abogado querellante Marcelo Hertzriken Velasco adhirió a la imputación y el defensor público Leandro Seisdedos no ofreció prueba de descargo.

El número de testigos es reducido, ya que el ataque se produjo en el contexto de un doble femicidio por el que Lagos ya fue condenado. Esto significa que no está controvertido que él estuvo ese día en la casa y que perpetró ambos asesinatos en un contexto de violencia de género.

El juez de Garantías, Gustavo Ravizzolli, elevó hoy el caso a juicio, cuyo juzgamiento se hará con un tribunal colegiado. El delito que se le reprocha es abuso sexual con acceso carnal.

Agresión misógina

El sábado 11 de febrero de 2023, durante la madrugada, Lagos las atacó en la casa, más precisamente en el dormitorio, con al menos un arma blanca, con punta y filo de grandes dimensiones, además de golpearlas. A Luz le provocó múltiples lesiones, las dos más importantes fueron en el pecho, la cual dada la violencia que utilizó atravesó el esternón y llegó al corazón. La otra fue en la zona abdominal, de lado a lado. A Norma le produjo al menos 50 heridas cortantes -torax, rostro, antebrazo- y luego la desmembró.

Los restos de su expareja los trasladó en un auto Peugeot 205 y los arrojó en un predio del Parque Industrial de Plottier, donde fueron encontrados en una bolsa negra de Cliba, el domingo 12 de febrero, entre las 5.30 y 5.40 por un policía que hacía adicionales para Pluspetrol.

Un compañero de trabajo de Luz, que además era su cuñado, la llamó porque tenía que presentarse ese sábado, a las 15, y no había llegado. El teléfono lo atendió Lagos. Le comentó que el papá de la joven había muerto y que por eso quería estar sola, que no la molestaran, ni la volvieran a contactar. También respondió el celular de Norma.

Cuando la policía fue a la casa de Los Hornitos, el domingo 12 a la noche, alertados tanto por la familia, como amigos y amigas que estaban preocupados porque Luz y Norma no se comunicaban, encontraron a la joven tendida en el suelo. Lagos intentó fugarse, pero lo detuvieron a tres cuadras.

Si bien la pareja se había separado hacía dos meses, el acusado continuaba hostigando a Norma por teléfono. No respetaba que ella ya no quisiera tener una relación. El hombre no se llevaba bien con Luz y ella evitaba estar a solas con él.

En este caso se habla de una agresión misógina por el nivel de desprecio, tortura y crueldad desplegado en los cuerpos de ambas mujeres.

En Neuquén en lo que va de 2023 ocurrieron nueve femicidios. La semana pasada hubo un intento con una víctima que aún se encuentra hospitalizada y en grave estado.