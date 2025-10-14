Legítima defensa: por segunda vez absolvieron a una mujer que sufría violencia de género y mató a su pareja en Junín

El 24 de diciembre de 2022 Verónica Troncoso se defendió legítimamente de su pareja, Walter Vera, luego de sufrir violencia de género de forma crónica. Ya lo dijeron seis jueces en total: el año pasado en el primer juicio, y hoy con una segunda absolución, nuevamente unánime.

La jueza Alina Vanessa Macedo Font fue la encargada de leer el veredicto. Sus colegas Eduardo Egea y Diego Chavarría Ruiz (ausente por una urgencia personal) adhirieron en todos sus términos.

Aquella Navidad, Verónica y Walter estaban en la casa del tío de él, en Junín de los Andes. Habían tomado alcohol y drogas. Discutieron por dinero. La golpeó, ella tomó un cuchillo y le dio un puntazo. Se quedó junto al cuerpo, mientras llegaba la ambulancia y nunca negó el hecho.

El fiscal Manuel González y la querellante Caren Salamanca pedían que Verónica sea condenada por homicidio calificado por el vínculo, cometido bajo circunstancias extraordinarias de atenuación, porque consideraron que había una historia de «violencia recíproca». El funcionario llegó a plantear en el alegato que la acusada iba a recibir «8 o 9 años» y no perpetua, como si fuera un atenuante.

La defensa pública – el equipo integrado por Ivana Dal Bianco y Paulo Nestares Camargo- solicitó al tribunal que la absuelva porque aplicaba la legítima defensa en contexto de violencia de género. Sostuvieron que no existió planificación alguna, y que Verónica tomó el cuchillo porque fue lo único que encontró en el camino.

A este segundo juicio se llegó porque el Tribunal de Impugnación anuló el primer fallo. Como la imputada logró la segunda absolución, ya no hay posibilidad de apelación para los acusadores.

La magistrada explicó que en las cuatro jornadas de audiencia y después de oír a 24 testigos quedaba claro que ambos estaban en una situación de vulnerabilidad, y de consumo de sustancias, pero que la defensa había acreditado la violencia de género y las lesiones previas que Verónica recibió.

Macedo Font afirmó que los acusadores en su litigación no se dedicaron a reforzar su teoría del caso, sino que más bien se concentraron en desacreditar la contraria, al punto de que no desarrollaron por qué cabían las circunstancias extraordinarias. «Debe probarse, no basta con mencionarlas», señaló.

Agregó que los interrogatorios «fueron incompletos», aún cuando se trataba de los testigos ofrecidos por ellos.

«La muerte de Walter Vera está amparada por la causal de justificación», remarcó la jueza.