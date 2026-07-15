Bariloche da impulso a su “patrulla urbana” con una capacitación en prevención

Agentes municipales y empleados de empresas de seguridad privada participaron de la capacitación dictada por la municipalidad de Bariloche. Gentileza

El intendente Walter Cortés está dispuesto a avanzar en su esquema de un estilo de “patrulla urbana” orientada a trabajar en la prevención y mostrar una pata municipal en materia de seguridad, por eso impulsó una capacitación “destinada a profesionalizar el accionar diario de los agentes y unificar criterios legales y operativos”, pero a pesar de la invitación no tuvo asistencia de la Policía de Río Negro.

El propio intendente en expresiones públicas admitió cierto malestar dentro de la fuerza provincial por su idea de potenciar la subsecretaría de Seguridad Ciudadana y crear un cuerpo especial. Reiteró que se trata de un “apéndice” de la Policía y no intervendrá en materia de seguridad, pero sí en prevención.

De todos modos días atrás el municipio anunció la capacitación y la convocatoria abierta a empresas de seguridad privada y a la Policía de Río Negro. Sin embargo, no hubo asistencia provincial en el encuentro que tuvo como anfitrión al subsecretario de Seguridad Ciudadana, el comisario retirado Carlos Bais, y como disertante al comisario retirado Jorge Elizondo, quien estuvo a cargo de comisarías de la ciudad hasta 2016 cuando fue apartado de la fuerza junto a otros exjefes por el caso Lucas Muñoz.

En paralelo, la subsecretaría de Seguridad Ciudadana busca perfiles para dotar de personal el área con la idea de tener presencia en las calles en tareas preventivas, de disuasión de disturbios o hechos violentos, de alerta a las fuerzas ante eventuales hechos delictivos, y otras cuestiones en las que podrían intervenir civiles.

Formación con foco en lo legal, en el primer encuentro

La municipalidad informó que la jornada de este miércoles, que se realizó en el auditorio de la CEB, con asistencia de trabajadores de empresas privadas de seguridad, agentes municipales e inspectores de distintas áreas, forma parte de un “ciclo integral de formación destinado a profesionalizar el accionar diario de los agentes y unificar criterios legales y operativos”.

El gobierno local señaló que busca “consolidar un entorno urbano más seguro y ordenado” y esta iniciativa surgió “como respuesta directa a una problemática recurrente en el ámbito de la vigilancia: las dudas e incertidumbres legales que suelen presentarse en el momento de intervenir ante un conflicto”, que buscan ser saldadas con este espacio.

Además de Bais y Elizondo, se sumarán como disertantes Adriana Calfuleo, referente de capacitación de la Subsecretaría de Protección Civil, y Jesús Vargas, a cargo de la dirección de la Protección Civil Municipal.

La formación incluye el abordaje de temáticas como el “marco legal y ética”, abordando “los conceptos teóricos que diferencian la seguridad ciudadana de la pública y la privada, además de analizar la tipificación de los delitos de acción pública y de instancia privada” definidos en distintas normativas incluso contravenciones municipales.

Según destacó el municipio, se busca poner “especial énfasis en definir con total claridad los derechos, obligaciones y los límites estrictos del accionar de un agente de seguridad, abordando aspectos clave como el uso de la fuerza, el arresto civil y el derecho de admisión”.

También se ofrecerá “herramientas prácticas sobre técnicas de negociación verbal, persuasión y desescalada de la violencia, aptitudes indispensables para resolver conflictos cotidianos en la vía pública de manera pacífica”.

Otro módulo abordado está basado en la “Prevención, Gestión de Riesgo y Emergencia, diseñado para preparar a los agentes ante contingencias imprevistas dentro de su ámbito laboral” como el uso de extintores, planificación de evacuaciones de emergencia y técnicas esenciales de prevención de incendios.

El último módulo tendrá el eje de la “Seguridad Operativa”, referido a protocolos de “control de ingresos con cacheos, requisas y revisión de bolsos, la identificación oportuna de personas en actitud sospechosa, la actuación coordinada ante disturbios y las respuestas procedimentales frente a robos o intrusiones”.