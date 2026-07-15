Así son los seis hoteles de Lionel Messi en España y Andorra: lujo, spa y suites exclusivas

Además de brillar dentro de la cancha, Lionel Messi construyó en los últimos años un importante patrimonio fuera del fútbol. Uno de sus proyectos más exitosos es MiM Hotels, una cadena de hoteles boutique con establecimientos en España y Andorra, que combina diseño, confort y propuestas de alta gama.

Según informó Ciudad Magazine, la cadena hotelera atraviesa una nueva etapa luego de que la administración operativa pasara a manos de Meliá Hotels International, en reemplazo de Majestic Hotel Group. El acuerdo no modifica la propiedad de los establecimientos, que continúa en manos del capitán de la Selección argentina.

MiM Sitges, el primer hotel del proyecto

El edificio del Hotel MiM Sitges



El primer establecimiento de la cadena fue el MiM Sitges, ubicado cerca de las playas de Barcelona.

El hotel apuesta por un concepto sustentable y cuenta con 77 habitaciones, spa, gimnasio y una terraza con pileta y bar panorámico. Sus tarifas parten de 120 euros por noche en temporada baja.

El exclusivo hotel de Messi en Ibiza

Otro de los destinos más destacados de la cadena es el MiM Ibiza Es Vivé, un hotel solo para adultos que se caracteriza por su marcada estética art déco.

El MIM Ibiza

Dispone de 52 habitaciones y sus tarifas oscilan entre 225 y 525 euros, según la época del año.

El MIM Ibiza

El hotel de Mallorca con spa y dos piletas

El MiM Mallorca ofrece una experiencia enfocada en el descanso y el bienestar.

El Hotel MiM Mallorca

El complejo cuenta con 98 habitaciones, dos piscinas, spa, sauna y hammam, mientras que el valor promedio de una noche ronda los 200 euros.

Una suite dedicada a Messi en la nieve

En el Valle de Arán, junto a la estación de esquí de Baqueira Beret, se encuentra el MiM Baqueira.

Hotel MiM Baqueira

El hotel dispone de 141 habitaciones y una suite temática inspirada en Lionel Messi, uno de los principales atractivos para los fanáticos del futbolista. Las tarifas comienzan en 150 euros por noche.

La Suite Messi

El hotel de lujo de Messi en Andorra

La cadena también desembarcó en Andorra con el MiM Andorra, un establecimiento de perfil premium que cuenta con 31 habitaciones.

El Hotel MiM Andorra

Su suite principal ofrece 62 metros cuadrados, terraza privada y jacuzzi. Además, el hotel posee un restaurante desarrollado junto a un chef distinguido con una estrella Michelin.

Las habitaciones estándar parten de 200 euros por noche.

La apuesta de Messi en la costa de Cádiz

El sexto establecimiento de la cadena es el MiM Sotogrande Club Marítimo, ubicado en el exclusivo puerto deportivo de Sotogrande, en la provincia de Cádiz.

MiM Sotogrande Club Marítimo

El hotel cuenta con 45 habitaciones, muchas de ellas con terrazas y vistas al puerto. Las tarifas comienzan en 230 euros para habitaciones dobles y superan los 500 euros en las suites.

El negocio hotelero que sigue creciendo

Con seis hoteles distribuidos en algunos de los destinos turísticos más exclusivos de España y Andorra, Lionel Messi consolidó uno de los emprendimientos empresariales más importantes de su carrera fuera del fútbol.

Aunque la operación diaria quedó en manos de una de las mayores cadenas hoteleras del mundo, el rosarino continúa siendo el propietario de los establecimientos, que siguen llevando el sello de MiM Hotels.