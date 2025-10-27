Lo imputaron por hostigar y amenazar a su expareja en Cinco Saltos: tenía prohibición de acercamiento

El hombre fue acusado por agredir y amenazar a su expareja en Cinco Saltos; deberá cumplir restricción de acercamiento.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre de Cinco Saltos por hechos de violencia de género cometidos contra su expareja. El imputado ya tenía una medida cautelar vigente de prohibición de acercamiento, dictada por el Juzgado de Paz y de Familia, por antecedentes de violencia familiar.

La fiscalía le atribuyó los delitos de daños reiterados, amenazas y violación de domicilio, en concurso real, bajo los artículos 45, 55, 149 bis, 150 y 183 del Código Penal. La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la investigación penal preparatoria.

Un ataque frente a sus hijos

Según la acusación, el primer hecho ocurrió el 5 de julio, alrededor de las seis de la mañana. El imputado, acompañado por otra persona y a bordo de una motocicleta, interceptó a la víctima cuando circulaba por la calle Ramos Mejía junto a sus dos hijos pequeños y el padre de los mismos.

Armado con un fierro, el hombre rompió la luneta trasera y el espejo del vehículo, generando pánico entre los ocupantes, especialmente en los niños. Luego, continuó persiguiendo el auto por varias cuadras, en un contexto de hostigamiento e intimidación.

Amenazas y violación de domicilio

Horas después, mientras la mujer denunciaba lo ocurrido, recibió mensajes amenazantes por WhatsApp en los que el acusado prometía matarla. En ese mismo lapso, el hombre ingresó por la fuerza a la vivienda de la víctima y causó daños en un televisor, pese a tener una orden judicial que le prohibía acercarse.

La defensora pública que lo asiste no objetó la formulación de cargos ni la calificación legal propuesta por la fiscalía.

Medidas cautelares y tratamiento psicológico

La jueza de Garantías dispuso que el imputado permanezca bajo las medidas de restricción y prohibición de contacto con la víctima, y que inicie un tratamiento psicológico obligatorio.

La fiscalía continuará la investigación para reunir más pruebas que permitan elevar el caso a juicio por violencia de género.