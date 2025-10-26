Pidió suprimir uno de sus apellidos por el abandono y desamor de su padre: la Justicia de Neuquén la escuchó

Una historia de abandono en San Martín de los Andes: la Justicia le quitó la responsabilidad a un padre. Foto Archivo.

El juez de Familia de San Martín de los Andes, Luciano Zani, dictó la privación de la responsabilidad parental a un hombre tras una acción presentada por su expareja y su hija adolescente. Además, ordenó modificar el acta de nacimiento y reemplazar el apellido paterno por el de la madre.

La resolución fue adoptada luego de que la adolescente manifestara ante la Justicia que no quería mantener vínculo alguno con su padre biológico, a quien no recuerda y que la abandonó cuando era muy pequeña. El fallo destaca el principio del interés superior del niño y la evolución del concepto de responsabilidad parental en la legislación argentina.

«No lo recuerdo, no me representa»

Durante la audiencia, la joven expresó que «no quiere tener relaciones con su padre biológico, que lo dejó de ver cuando era muy pequeña, que ya tiene un papá de corazón y que no desea conservar su apellido porque no la representa«.

El juez Zani valoró esas palabras y también tuvo en cuenta que la adolescente rechazó la sugerencia de iniciar un proceso de revinculación. En su decisión, explicó que los derechos y deberes parentales derivan de la responsabilidad de garantizar el bienestar del niño, no del ejercicio de autoridad sobre él.

El abandono y la falta de compromiso

La madre de la adolescente relató que, tras separarse de su pareja cuando la niña tenía un año, el padre “no se hizo cargo ni afectiva ni económicamente de su hija”. Detalló que en 2010 inició un reclamo alimentario, donde el hombre se comprometió a pagar el 25% de sus ingresos, pero nunca cumplió.

El artículo 700 del Código Civil y Comercial establece que el abandono del hijo es causal de privación de la responsabilidad parental, incluso si el menor queda al cuidado del otro progenitor. Zani aplicó ese criterio y consideró acreditado el desinterés total del padre.

«El interés superior de la niña»

En su fallo, el juez subrayó que toda decisión debía basarse en el interés superior de la adolescente. “Lo que aquí se decida ha de estar fundado en el bienestar de N. y no en los intereses personales de los padres”, señaló.

También destacó que el cambio de apellido “refleja la identidad que la joven está construyendo al cuidado de su madre, la pareja de ésta y su familia materna”. Por eso, dispuso suprimir el apellido paterno del acta de nacimiento y reemplazarlo por el materno.