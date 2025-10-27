Triple femicidio en Florencio Varela: cayó el narco conocido como «Señor Jota», acusado de ordenar los crímenes

El fiscal Adrián Arribas ordenó la detención de “Señor Jota”, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen narco en Florencio Varela.

El fiscal Adrián Arribas ordenó la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, conocido como «Señor Jota», quien fue señalado como el autor intelectual del triple crimen narco ocurrido en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Con su arresto, ya son 11 los detenidos en la causa.

El acusado se encontraba preso en la Alcaldía Cavia, en el barrio porteño de Palermo, por una causa de narcotráfico, y esperaba su extradición a Perú. Sin embargo, tras una nueva declaración que lo vinculó directamente con los homicidios, su derivación quedó suspendida por orden judicial.

La declaración que lo involucró

Según confirmaron fuentes judiciales, la medida fue dispuesta luego de que una mujer detenida por narcotráfico declarara como testigo con identidad reservada, y lo señalara como quien ordenó los asesinatos desde su celda. La testigo sostuvo que los diez detenidos en el caso actuaban bajo las órdenes de Zabaleta Cubas, a quien todos conocían dentro de la organización como el máximo jefe operativo.

Además, la detenida Celeste Guerrero, quien busca acogerse a la figura de “arrepentida” —aunque no esté prevista para este tipo de delitos—, reafirmó la implicancia de “Señor Jota”. En su declaración, lo mencionó como “Papá” y lo describió como una figura temida dentro de la red:

«Todos decían que ‘Papá’ era el reporonga y todos le tenían miedo. Si alguien cometía algún error o no hacía lo que él quería, los mandaba a torturar. Esas torturas eran filmadas y enviadas al resto de los integrantes», aseguró ante el fiscal.

Nueva imputación y espera de indagatoria

Zabaleta Cubas fue imputado por los delitos de «privación ilegal de la libertad agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa».

El juez Fernando Pinos Guevara avaló el pedido del fiscal Arribas y ordenó su inmediata detención. Se espera que el acusado sea indagado este martes, mientras continúa alojado en la dependencia porteña, bajo estrictas medidas de seguridad.

Once detenidos y una trama de violencia narco

Con la detención de Zabaleta Cubas y de Mónica Mujica, esposa de Víctor Sotacuro, la lista de imputados en la causa asciende a once personas. Mujica fue arrestada luego de que se comprobara que se deshizo de los celulares de las víctimas y que conocía previamente los planes para cometer los asesinatos.

Los detenidos son: Víctor Sotacuro, Florencia Ibáñez, Matías Ozorio, Magalí Celeste Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Daniela Ibarra, Maximiliano Andrés Parra, Tony Janzen Valverde Victoriano, Mónica Mujica y ahora Joseph Freyser Zabaleta Cubas.

El caso continúa bajo la órbita del fiscal Arribas, quien analiza elevar parte de la investigación al fuero federal, dado que el móvil de los asesinatos estaría vinculado a un ajuste de cuentas por narcotráfico.