Horóscopo según Mhoni Vidente: los 5 signos que reciben buenas noticias este domingo 30 de agosto
Las alineaciones planetarias imponen decisiones postergadas en el cierre de mes, pero también abren la puerta a golpes de suerte en el dinero y el amor. Qué le depara el zodiaco a cada. signo
El cierre de mes llega cargado de energía astral y oportunidades únicas. Amor, giros laborales inesperados y llamados de atención en las finanzas: la famosa astróloga Mhoni Vidente reveló las predicciones para este domingo 30 de agosto y marcó cuáles son las claves para encarar el día sin sobresaltos.
Las alineaciones planetarias imponen decisiones postergadas, pero también abren la puerta a golpes de suerte para varios signos del zodiaco.
Signo por signo: las predicciones para este domingo 30 de agosto
- Aries: Estás en una encrucijada clave para redefinir tu rumbo. Confiá en tus decisiones y no le temas a los nuevos proyectos. En el amor: estabilidad con tu pareja, aunque una sombra del pasado podría reaparecer para ponerte a prueba.
- Tauro: Se vienen giros favorables en lo laboral para el cierre de mes, pero sin apurar los tiempos. Definí qué querés en lo afectivo con madurez. El plan del día: el domingo se presta ideal para un reencuentro o asado familiar.
- Géminis: Cambios positivos en tu vida social y buenas noticias en proyectos personales. Atención: frená los celos e inseguridades infundadas. Hay trámites o papeles pendientes que vas a tener que resolver con cabeza fría.
- Cáncer: Un domingo ideal para apoyarte en tu círculo íntimo y ganar tranquilidad. En la pareja, la comunicación fortalece el vínculo. Si estás soltero, abrite a conocer gente, pero sin acelerar los procesos.
- Leo: Priorizá tu paz mental. Alejate de las críticas y de los entornos tóxicos que solo suman tensión. Se abren puertas en lo profesional y es un gran día para declarar lo que sentís sin dar rodeos.
- Virgo: Cero tolerancia a los chismes: no dejes que comentarios de terceros te desvíen de tus metas. El consejo: hacé una escapada, salí al aire libre o buscá actividad física para desconectar la cabeza.
- Libra: Hora de equilibrar la balanza entre el trabajo y la vida personal. Se destraban trámites, proyectos o decisiones laborales pendientes. En el amor: llegan personas interesantes, pero mantené la discreción y no te confíes de entrada.
- Escorpio: Intensidad emocional a flor de piel. Es momento de soltar rencores pasados para no arruinar tu presente. Finanzas: no te apures a firmar nada ni gastar de más; revisá la letra chica.
- Sagitario: Noticias picantes sobre dinero, ofertas de trabajo o proyectos que arrancan. Salí de tu zona de confort. En el amor, buscá paz; y mantené las valijas cerca porque se vislumbra un viaje.
- Capricornio: Mantené la disciplina con la billetera. Cero gastos impulsivos si querés cerrar el mes con saldo a favor. En lo profesional se mueven las fichas a tu favor y el amor te pide abrir el corazón.
- Acuario: Tu intuición va a estar afiladísima. Regla de oro: perfil bajo y planes bajo llave para blindarte de las envidias. Para los solteros, aparece un flechazo con fuerte conexión.
- Piscis: Arranque de ciclo. Dejá de autosabotearte y soltá los pensamientos oscuros. Lo mejor del día: el dinero fluye a tu favor. En lo sentimental, afrontá tus emociones con honestidad brutal.
Comentarios