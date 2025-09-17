Los imputaron por dispararle 65 veces a un grupo de personas en Neuquén. Foto de archivo

La Justicia abrió una investigación penal contra dos hombres acusados de intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas, tras un violento ataque ocurrido en el barrio Sapere el pasado 13 de abril. Según la acusación, los imputados efectuaron alrededor de 65 disparos contra un grupo de personas, provocando heridas de gravedad a dos de ellas.

El hecho ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana, cuando las víctimas regresaban de un evento familiar y permanecían en la vereda de una vivienda en calle Pitrol.

En ese momento, los acusados identificados judicialmente con las siglas G.N.R.S. y A.B.M. comenzaron a insultarlos, extrajeron armas de fuego y dispararon en repetidas ocasiones, hiriendo a dos personas en zonas vitales.

Durante la audiencia, la defensa de los imputados cuestionó la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal, argumentando que se trataba de un caso de lesiones graves y no de homicidio en grado de tentativa, ya que “no hubo dolo homicida”.

Sin embargo, el juez de garantías Luis Giorgetti avaló la acusación, señalando que las víctimas sufrieron heridas que pusieron en riesgo su vida y que “el resultado mortal no se produjo únicamente por la intervención médica”.

Dos de las víctimas tomaron la palabra y aseguraron que los imputados “son conocidos por todo el barrio” y que mantienen conflictos con varios vecinos. Uno de ellos relató además las secuelas físicas que todavía padece a raíz del ataque.

El magistrado fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, e impuso la prohibición de contacto de los imputados con las víctimas por cualquier medio, mientras avanza el proceso judicial.