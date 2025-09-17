Se entregó el integrante de la banda «Bin Laden» que estaba prófugo en Neuquén: «Se vio acorralado»

Richard Felipe Soazo, integrante de la banda delictiva “Los Bin Laden” de Neuquén, se entregó este miércoles por la mañana en la sede del Ministerio Público Fiscal. El joven, de 26 años, estaba prófugo luego de no regresar a la Unidad de Detención N° 11 el sábado 6 de septiembre, tras una salida autorizada.

Soazo cumple una condena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva, dictada en 2020, luego de admitir su participación en una serie de violentos asaltos a estaciones de servicio.

Al haber cumplido más de cinco años de la pena, gozaba de salidas transitorias, pero incumplió con su regreso: “Tenía permiso de 9 a 20 horas y no retornó, por lo que se dio aviso a la fiscalía que ordenó su captura”, precisó una fuente policial el día en el que se perdió contacto con el condenado.

La Comisaría 18 y la Unidad 11 habían emitido el pedido de captura, detallando sus características físicas de Soazo que pudo evadir a las fuerzas durante varios días.

Durante la jornada del martes, la Policía realizó cinco allanamientos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos en la toma «El Nido» y en domicilios vinculados a familiares y allegados del condenado.

El comisario inspector Miguel Arjona, jefe del Departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, confirmó a Diario RÍO NEGRO la presentación voluntaria de Soazo en la Ciudad Judicial de Neuquén.

“Estaba acorralado, no le quedó otra opción”, explicó. Además, destacó que los operativos policiales y las tareas de seguimiento lograron que el entorno del prófugo dejara de darle cobertura, lo que forzó su entrega.

Cerca de las 13 horas de este miércoles, Soazo fue trasladado nuevamente a la Unidad de Detención 11, donde continuará cumpliendo su condena.