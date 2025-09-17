Intentó matar a un hombre en Viedma: le disparó siete veces y pidieron 6 años de prisión tras un acuerdo

El barrio Álvarez Guerrero, en Viedma, fue escenario de un violento ataque a balazos que casi termina en tragedia. En marzo del año pasado, un hombre recibió dos impactos de arma de fuego tras ser atacado por un conocido apodado “el mendocino”, que descargó siete disparos en medio de un altercado callejero.

La víctima sobrevivió de milagro. Los proyectiles dieron en el tórax y el hombro, pero no comprometieron órganos vitales. La intervención médica inmediata resultó decisiva. Hoy, el acusado aceptó su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado y quedó a un paso de ser condenado a seis años de prisión.

El hecho: siete disparos en plena calle

El ataque ocurrió el 17 de marzo de 2024, alrededor de las 14:30, en inmediaciones de las calles 108 y 105 del barrio Álvarez Guerrero. Según la acusación, el imputado llegó en una camioneta roja y, tras un cruce verbal, disparó primero contra los pies de la víctima. Luego, en medio de un forcejeo, descargó al menos siete disparos más, de los cuales dos impactaron en el cuerpo del agredido.

El hombre herido fue atendido por personal del Siarme y trasladado de urgencia. En ese momento se negó a denunciar, pero luego amplió su declaración y vinculó el ataque a un altercado previo.

La evidencia reunida en la investigación

La Fiscalía presentó diversas pruebas: el acta de procedimiento policial de la comisaría 38, los llamados al 911 de vecinos que identificaron al agresor, el secuestro de prendas y planimetría elaborada por el gabinete de Criminalística. A eso se sumaron pericias médicas que confirmaron las lesiones, entrevistas a testigos que precisaron la dinámica de los hechos y el informe de historia clínica que certifica que las balas aún permanecen alojadas en el tejido subcutáneo de la víctima.

Los vecinos también aportaron testimonios que reforzaron la acusación: confirmaron la cantidad de disparos y la identificación del agresor, conocido como “el mendocino”.

La audiencia de juicio abreviado

La audiencia se realizó vía Zoom ante Carlos Reussi, juez de juicio. El Ministerio Público Fiscal, representado por sus funcionarios, y la Defensa Pública coincidieron en pedir una condena de cinco años y ocho meses de prisión, que finalmente se unificó con otra pena previa, alcanzando los seis años.

Durante la audiencia, el magistrado preguntó al imputado si reconocía los hechos y aceptaba la calificación legal de homicidio agravado en grado de tentativa. El acusado, Fernando Sebastián Méndez, respondió afirmativamente: “Sí, fui yo”, dijo ante las consultas del juez.

El perfil del acusado y la unificación de condenas

El imputado no es ajeno a la Justicia. Registra varias condenas previas y era reincidente por tercera vez. Al momento del hecho cumplía una pena de cuatro años y ocho meses dictada en 2023. Por esa razón, el Ministerio Público Fiscal solicitó que ambas condenas sean unificadas, lo que llevó a un total de seis años de prisión efectiva.

El acusado se encuentra detenido actualmente en Cipolletti. De acuerdo al acuerdo alcanzado, permanecerá en prisión cumpliendo las reglas establecidas por el sistema judicial.

El rol de la defensa y la aceptación del acuerdo

La Defensa Pública adhirió al acuerdo de juicio abreviado, señalando que resultaba conveniente y razonable para su asistido. El imputado fue asesorado sobre las consecuencias de aceptar el procedimiento y, finalmente, se declaró conforme con la resolución.

El juez, tras recibir las respuestas del acusado y la conformidad de las partes, dio por cerrado el debate y adelantó que en los próximos días dictará sentencia formal, homologando el acuerdo alcanzado.

Una tentativa que pudo terminar en tragedia

La Fiscalía resaltó durante la audiencia que la intervención médica inmediata evitó un desenlace fatal. Los proyectiles, aunque impactaron en zonas sensibles, no alcanzaron órganos vitales. La víctima continúa con secuelas físicas, dado que aún conserva fragmentos de bala en su cuerpo.

El hecho, ocurrido en plena tarde en un barrio poblado de Viedma, generó gran conmoción entre los vecinos, que fueron testigos directos del ataque. Varios de ellos fueron clave al llamar al 911 y aportar información que permitió esclarecer rápidamente el caso.