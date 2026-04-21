Luego del apartamiento del juez Sebastián Argibay, crecen las dudas sobre el fallo que favoreció a la cúpula de la AFA

La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, en la causa que involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, tras hacer lugar a un planteo de recusación impulsado por el fiscal Pedro Simón.

Crecen las dudas sobre el fallo que favoreció a la cúpula de la AFA

El tribunal consideró atendible el pedido del fiscal, quien había señalado un posible conflicto de intereses luego de que se conociera que la hija del magistrado le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024. Ese vínculo fue clave para que la Cámara decidiera apartar a Argibay del expediente.

La resolución se conoció minutos después de que el propio juez declarara la incompetencia de su juzgado en la causa y ordenara remitir las actuaciones al fuero federal de Campana, donde ya se investigan otros expedientes vinculados a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino. Previamente, Argibay había rechazado los pedidos de detención contra Tapia y Toviggino y dado por cerrada la causa en su jurisdicción.

Fuentes judiciales indicaron que, al momento de firmar esa resolución, el juzgado de Argibay aún no había sido notificado formalmente de la decisión de la Cámara que lo apartaba. Por ello, persisten dudas sobre la validez temporal de su fallo, en particular respecto a si fue dictado antes o después de la recusación.

El expediente continuará ahora bajo la órbita del juzgado federal de Campana, en medio de un escenario de creciente tensión judicial en torno a la dirigencia del fútbol argentino.

Con información de La Nación e Infobae