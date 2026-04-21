Causa AFA: apartan al juez que había pedido la detención de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por lavado de dinero

La causa judicial que mantiene en vilo al fútbol argentino sufrió un giro determinante. La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, del expediente que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.

En esta causa, la fiscalía ya solicitó formalmente la detención de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. El desplazamiento del juez responde a un planteo de recusación del fiscal Pedro Simón, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado.

El vínculo que detonó el apartamiento del juez en la causa AFA

El foco del conflicto radica en un presunto vínculo comercial previo entre el juez Argibay y Toviggino. Se investiga una operación inmobiliaria por una finca que habría sido escriturada por un valor diez veces menor al de mercado. Según la Cámara, este «vínculo de confianza» comprometía la objetividad necesaria para llevar adelante una causa de esta magnitud.

La investigación fiscal detalla un mecanismo de presunto desvío de fondos que vincula a la provincia de Santiago del Estero con la propia AFA a través de la empresa de seguridad SEGON SRL:

Transferencias provinciales: el gobierno de Santiago del Estero habría transferido más de $1.243 millones a esta firma.

el gobierno de Santiago del Estero habría transferido más de a esta firma. Aportes de la AFA: la entidad madre del fútbol realizó 36 transferencias a la misma empresa por un total de $1.328 millones entre 2024 y 2025.

la entidad madre del fútbol realizó 36 transferencias a la misma empresa por un total de entre 2024 y 2025. Maniobras financieras: el fiscal calificó la cuenta bancaria de la empresa como una “cuenta puente”, ya que el dinero ingresaba y era derivado a otras entidades en menos de 48 horas para dificultar su trazabilidad.

El fiscal Simón fue tajante al señalar a Pablo Toviggino como el presunto jefe de una asociación ilícita, utilizando su influencia política y deportiva para montar una estructura de enriquecimiento ilícito. Con el desplazamiento del juez Argibay, crece la posibilidad de que el expediente salga de la jurisdicción de Santiago del Estero y pase a un juzgado que defina los pedidos de detención y las indagatorias solicitadas.