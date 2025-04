Crisis carcelaria en Neuquén: la jueza dijo que las nuevas plazas en la Unidad 11 son «ficticias» y no abrió el cupo

La jueza de Ejecución de Neuquén, Raquel Gass, rechazó el pedido de aumentar el cupo de detenidos en la Unidad 11 que está congelado desde noviembre del 2022 por falta de espacio, lo que provocó un colapso en los calabozos de las comisarías.

El gobierno provincial fue el que le pidió que permita el ingreso de 30 personas más, en una audiencia que se realizó este miércoles. El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, una vez más faltó a la cita y lo representó el abogado de la fiscalía de Estado Gustavo Kohon. Los mayores fundamentos a favor de abrir el cupo estuvieron a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, mientras que por la defensa pública se opusieron Raúl Caferra y Luciana Petraglia.

En su resolución, la jueza Gass expresó que la propuesta de ampliar el cupo es «mediante plazas ficticias», porque «no se ha creado ninguna».

«Una cuestión de fe»

Durante la audiencia, jefes de la cárcel aseguraron que en los próximos 15 a 30 días estarían en condiciones de reabrir los pabellones 2 y 3, con capacidad para 20 personas cada uno. En este momento están cerrados por refacciones.

Al respecto dijo la magistrada que «por un problema de falta de materiales, estos dos pabellones no están en condiciones. Lo que se me pide es una cuestión de fe, que a partir de ahora yo sí crea en los plazos, que son los mismos enunciados que vengo escuchando desde 2022″ cuando prohibió el ingreso de más detenidos.

«¿En base a qué puedo ampliar el cupo, en que los de detenidos en las comisarías están mucho peor?», se preguntó y se respondió: «Sí, están peor, pero ¿qué propone el Poder Ejecutivo como resolución? En este momento lo que propone es que estén todos mal, en comisarias y en la Unidad 11. No parece razonable«.

La jueza indicó que cuando estén rehabilitados los pabellones 2 y 3, en una nueva audiencia decidirá si autoriza a ampliar el cupo de la Unidad.

En la mayor cárcel de la provincia hay espacio para 233 personas, pero en este momento hay 266 pese a que en noviembre del 2022 el cupo fue fijado en 256.

«El Poder Judicial no cogestiona»

La jueza Gass reiteró ayer su postura: «no es la función del Poder Judicial resolver este problema. El Poder Judicial no cogestiona, no administra las Unidades de Detención, no es su función. El Poder Judicial controla».

«Esto se ha ido desvirtuando y cuestiones de mero trámite requieren una orden judicial por la inactividad de las personas que deben intervenir».

Agregó que «esta decisión de depositar gente en comisarías excede a la resolución judicial. Fue una consecuencia no deseada de la imposición de la cautelar» que fijó el cupo máximo en la U11.

Para solucionar el problema «se requiere la creación genuina de plazas penitenciarias, no ficticia«.

Promesas a futuro

Según el abogado Kohon, «quizá a fines de agosto» estará terminado el pabellón de máxima seguridad con capacidad para 27 personas que se comenzó a construir en la gestión de Omar Gutiérrez.

Respecto de la licitación para construir otros dos pabellones para 74 detenidos «está avanzada, en etapa de apertura de sobres», informó. El plazo de ejecución será de 400 días.

Y respecto de los módulos de seguridad, también llamados contenedores, para un total de 250 personas, dijo Kohon que «el proceso licitatorio está casi en la parte final».

El «cupo-chicle»

El defensor Raúl Caferra cuestionó que «el supuesto incremento en la Unidad 11» se logró porque «donde había dos camas ahora hay cuatro y una persona más durmiendo en el piso. El cupo parece ser un chicle».

«Es el voluntarismo de querer buscar lugares. Pongan un plazo, no solo para reparar lo que debía ser reparado, sino para incrementar realmente la capacidad», planteó.

La defensora de Ejecución, Luciana Petraglia, propuso que el gobierno «termine el pabellón que está construyendo» y lo ocupe con personas que hoy cumplen condena en comisarías.