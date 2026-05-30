Quién es Facundo Leal, el exfuncionario que atravesó los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei y hoy está detenido

La detención de Facundo Leal, el abogado mendocino que ocupó cargos estratégicos durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei, colocó en el centro de la escena a un funcionario que durante casi dos décadas construyó una extensa trayectoria dentro de la administración pública nacional.

Quién es Facundo Leal, el funcionario que sobrevivió a dos gobiernos y hoy está detenido

Leal, de 42 años, quedó involucrado en una investigación judicial que analiza el hallazgo de drogas y una millonaria suma de dinero en efectivo encontrada durante allanamientos realizados en propiedades de Buenos Aires y Mendoza. El caso también puso bajo la lupa su paso por organismos clave vinculados a las telecomunicaciones y al sistema aeroportuario argentino.

El abogado mendocino alcanzó uno de sus principales cargos en 2022, cuando fue designado presidente de ARSAT, la empresa estatal encargada de administrar infraestructura crítica de telecomunicaciones y servicios satelitales. Su permanencia al frente de la compañía se extendió incluso después del cambio de gobierno de diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia.

La continuidad de Leal en una estructura estratégica durante dos administraciones de distinto signo político llamó la atención dentro del sector público y privado. Su perfil técnico y su capacidad para mantener vínculos con distintos espacios de poder le permitieron conservar influencia más allá de los cambios de gestión.

En 2025 fue designado titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), entidad encargada de supervisar y controlar el funcionamiento del sistema aeroportuario nacional. Permaneció en ese puesto hasta enero de 2026, consolidando una carrera que lo llevó a ocupar posiciones de relevancia en áreas sensibles para la infraestructura y los servicios públicos.

Fuentes vinculadas al sector lo describen como un funcionario con amplia capacidad de articulación política y administrativa, habituado a intervenir en ámbitos donde confluyen regulaciones, autorizaciones y contratos de elevado volumen económico. Esa característica es precisamente uno de los aspectos que hoy buscan reconstruir los investigadores judiciales.

La causa intenta determinar si desde los cargos que ocupó en ARSAT y el ORSNA pudo haber existido algún tipo de intervención irregular vinculada con contrataciones, autorizaciones o gestiones administrativas. Los investigadores también analizan documentación, dispositivos electrónicos y material secuestrado durante los procedimientos para reconstruir su actividad y sus vínculos dentro de la estructura estatal.

Uno de los elementos que más interrogantes generó fue el hallazgo de más de 2,3 millones de dólares en efectivo, además de divisas de distintos países, encontrados en inmuebles vinculados al exfuncionario. La Justicia busca establecer el origen de esos fondos y si existe relación con las actividades que desarrolló durante su paso por organismos nacionales.

La situación de Leal adquirió además una dimensión política por tratarse de un funcionario que logró ocupar cargos de relevancia tanto en el gobierno del Frente de Todos como en la administración libertaria.

Mientras avanza la investigación, el análisis de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento secuestrados durante los allanamientos aparece como una de las principales apuestas de los investigadores para determinar el alcance de las maniobras bajo sospecha y el papel que pudo haber desempeñado el exfuncionario en la trama que hoy examina la Justicia federal.