Moya asume la presidencia del TSJ: «podemos tener falencias, pero caminamos por la calle»

Evaldo Darío Moya presidirá hoy por última vez en este período una sesión plenaria del Consejo de la Magistratura. El jueves asumirá la conducción del Tribunal Superior de Justicia por un año y lo esperan otros desafíos: profundizar el proceso de modernización tecnológica, continuar las remodelaciones edilicias en varias localidades de la provincia, negociar con el sindicato de trabajadores una mejora en los salarios, entre varios más.

Río Negro le preguntó, durante una entrevista realizada ayer, si coincide con que el Poder Judicial tiene una mala imagen en la ciudadanía y si trabajará para tratar de mejorarla. «Cuando se habla de la imagen de la justicia se comete el error de reflejar lo que pasa en Comodoro Py», sede de los juzgados federales, dijo.

«Nosotros estamos muy lejos de eso. Podremos tener falencias, pero nuestros abogados saben de la transparencia de nuestro trabajo. Nosotros podemos caminar por la calle», enfatizó.

Respecto de su plan de trabajo para el año en que ocupará la presidencia del Tribunal, dijo que continuará enfocado en el proceso integral de modernización de la Oficina de Violencia, el fuero de Familia y la Oficina Judicial de Familia que comenzará a funcionar en breve.

«Yo insisto en que hay que incorporar procesos más eficientes, lo cual no necesariamente está vinculado con la digitalización. No sirve incorporar tecnología si no se mejoran los procesos», indicó.

Respecto de la reforma procesal civil, comercial, laboral y de familia que impulsa el Poder Ejecutivo, Moya señaló: «bienvenido el debate. El Tribunal estará representado (en la comisión interpoderes) por Germán Busamia, nosotros ya hemos estado trabajando en comisiones, hemos conversado sobre las posibles reformas al código y lo que tiene más urgencia es Familia, donde hemos hecho avances».

Cuando se lo consultó sobre los cargos de vocal y defensor general, dos vacantes que llevan un año y medio sin ser cubiertos, afirmó»estamos trabajando bien» pero el quinto o quinta «será bienvenido» cuando lo designen. «Está en la Constitución y es lo que corresponde».

Las versiones señalan que Gustavo Mazieres, de raíz peronista, podría ser el quinto vocal, y la ministra de Seguridad Vanina Merlo la futura defensora general. Las propuestas debe hacerlas el gobernador (se autoimpuso como fecha límite el 1 de marzo) y aprobarlas la Legislatura con dos tercios de los votos. Moya aseguró que conocía esa información por lo publicado por Río Negro.

Por último, destacó que se va conforme del Consejo de la Magistratura. «Fuimos el Consejo del país que más trabajó, incluso en otras provincias nos tomaron de ejemplo. Hicimos mejoras en el proceso de selección, y digitalizamos el proceso para que la pandemia no nos detuviera el ritmo de los concursos».

Lo reemplazará desde esta semana la vocal Soledad Gennari.