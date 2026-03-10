Muerte de un hombre en Viedma: imputaron a dos personas por la desaparición del arma tras el hecho

La investigación por la muerte de un hombre que fue hallado con una herida de arma de fuego en un departamento del barrio Guido de Viedma avanzó este martes con la formulación de cargos contra dos personas que estaban junto a la víctima al momento del hecho.

Durante la audiencia realizada en los tribunales locales, el juez de garantías Guillermo Martín González Sacco tuvo por formulados los cargos contra Facundo Arias y Alexis Martín Núñez por el delito de hurto, en relación con la desaparición del arma de fuego que habría sido utilizada en el hecho.

Según expuso la fiscal Mariana Giamona, ambos hombres se encontraban con la víctima el domingo pasado al mediodía en un departamento del barrio Guido. Instantes después de la detonación, vecinos escucharon gritos de desesperación y dieron aviso a la policía.

Los primeros agentes que llegaron al lugar indicaron que los dos hombres estaban en estado de desesperación y que uno de ellos lloraba mientras abrazaba a la víctima. Sin embargo, ni en el departamento ni en rastrillajes posteriores realizados en las inmediaciones se logró encontrar el arma de fuego.

La autopsia confirmó la muerte por un disparo y el arma utilizada en el hecho aún no fue encontrada

En el marco de la investigación, la fiscalía dispuso la aprehensión de ambos hombres y ordenó diversas diligencias. Entre ellas, se les practicaron revisiones médicas y se tomaron muestras para estudios de residuos de disparo y análisis toxicológicos. Según se informó, ninguno de los dos presentaba heridas, y tampoco se detectaron otras lesiones en el cuerpo de la víctima.

La autopsia realizada posteriormente confirmó que la muerte se produjo por un disparo de arma de fuego que ingresó por el mentón y tuvo orificio de salida. Durante las pericias en el lugar se encontró una vaina servida y un casquillo, pero el arma no fue hallada.

Entre los elementos reunidos hasta el momento se encuentran entrevistas a personal policial, integrantes del Siarme y vecinos del sector, quienes coincidieron en señalar que escucharon el disparo y los gritos de desesperación de los hombres al mismo tiempo. También una vecina indicó haber visto previamente a la víctima manipulando un arma de fuego.

Por su parte, la defensa oficial adelantó que trabajará para determinar qué ocurrió con el arma y mencionó que otra persona ingresó a la vivienda como testigo de actuaciones.

Finalmente, el juez dispuso que ambos imputados continúen el proceso en libertad, aunque con medidas restrictivas. Se les prohibió abandonar la comarca Viedma–Patagones y acercarse a menos de 400 metros de la vivienda donde ocurrió el hecho, medida que será controlada mediante la colocación de una tobillera electrónica.