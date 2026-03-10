Prisión preventiva para un acusado de robar en una casa de Viedma: una huella en la escena lo delató

Una huella lo incriminó en un robo en barrio Jardín y quedó detenido.

La Justicia de Viedma formuló cargos contra un hombre acusado de participar en el robo a una vivienda del barrio Jardín. El sospechoso fue vinculado al hecho a partir de una huella hallada en el lugar durante las pericias realizadas por el Gabinete de Criminalística.

Durante la audiencia judicial, el juez de garantías dispuso además la prisión preventiva del imputado mientras avanza la investigación, con el objetivo de evitar posibles entorpecimientos y continuar con la identificación de otras personas que habrían participado del delito.

El robo en una vivienda del barrio Jardín

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 4 de marzo de 2026 entre las 7:15 y las 13:15 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Del Algarrobo de la ciudad de Viedma.

Según la investigación preliminar, el acusado ingresó al domicilio acompañado por al menos otra persona. Para acceder al interior del inmueble rompieron el vidrio de un ventiluz lateral y de una puerta corrediza ubicada en la parte trasera de la vivienda.

Una vez dentro, sustrajeron diversos objetos personales y electrodomésticos.

Los elementos robados

Entre los objetos denunciados como sustraídos se encuentran dos televisores, un bolso de pádel, una pava eléctrica, una tostadora, una batidora y un teléfono celular, entre otros elementos pertenecientes a la víctima.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría 59ª de Viedma, lo que dio inicio a la investigación penal.

La fiscalía encuadró el hecho en el delito de robo, atribuyendo responsabilidad al imputado en carácter de autor según lo previsto en los artículos 45 y 162 del Código Penal.

La huella que lo vinculó al hecho

Uno de los elementos centrales de la investigación fue el trabajo realizado por el Gabinete de Criminalística en la escena del robo.

Según detalló la fiscalía, en el lugar se halló un rastro positivo que coincide con la huella del imputado, lo que permitió vincularlo directamente con el ingreso a la vivienda.

Además, se incorporaron al expediente el relato de la víctima, un croquis del lugar del hecho, un informe de la Brigada de Investigaciones y el acta del procedimiento policial.

También se sumó el informe de antecedentes correspondiente al acusado.

Allanamientos y elementos secuestrados

En el marco de la causa se realizaron tres allanamientos: dos en viviendas pertenecientes a familiares directos del imputado y otro en su propio domicilio.

Durante esos procedimientos se secuestraron diversos elementos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar si guardan relación con el robo investigado.

Durante la audiencia, la defensa oficial no se opuso a la formulación de cargos presentada por la fiscalía. Finalmente, el juez de garantías dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria y ordenó la prisión preventiva del acusado.