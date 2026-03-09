Murió un joven en Viedma tras un confuso episodio: hay dos demorados y esperan la autopsia

Investigan la muerte de un joven de 35 años en Viedma. Foto: archivo Marcelo Ochoa.

Un joven de 35 años fue hallado muerto el domingo en un departamento ubicado en la escalera 22 del barrio Guido de Viedma. La víctima presentaba una herida de arma de fuego y, por el hecho, dos hombres permanecen demorados.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que se dio intervención al área de turno luego de que se recibiera el aviso sobre lo ocurrido. Según se indicó, el joven estaba junto a dos amigos cuando sucedió el hecho y, en principio, fueron ellos quienes alertaron a las autoridades.

Ambos hombres permanecen demorados mientras se intenta reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda.

Fuentes judiciales señalaron que se dispusieron diversas medidas de investigación, entre ellas entrevistas a personas vinculadas al caso y pericias en el lugar del hecho.

La autopsia comenzó este lunes

Además, la autopsia al cuerpo comenzó a las 8 de la mañana de este lunes y será clave para determinar las circunstancias de la muerte.

Desde la Fiscalía indicaron que los resultados del examen forense permitirán orientar los próximos pasos de la investigación y establecer cómo se produjeron los hechos.