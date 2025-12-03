Muerte de Valentín en Roca: expectativa por la sentencia contra el anestesiólogo, a qué hora se conocerá

El juicio por la muerte de Valentín Mercado Toledo llega a su instancia decisiva en Roca. Luego de tres días de debate, la declaración de 14 testigos y el desarrollo de los alegatos finales, el juez Emilio Stadler dará a conocer este miércoles a las 12:30 el veredicto que definirá la responsabilidad del anestesiólogo acusado por homicidio culposo.

La expectativa es alta entre la familia, las partes y la comunidad, ya que la sentencia podría marcar un punto importante en el debate sobre los estándares de control y responsabilidad en la supervisión médica en procedimientos considerados de baja complejidad.

Fiscalía y querella pidieron condena

El Ministerio Público Fiscal -bajo la representación de Gastón Britos Rubiolo- sostuvo durante los alegatos que quedó probado que Valentín ingresó a quirófano con vida y que nunca recuperó la conciencia debido a la impericia y negligencia del imputado.

«Durante estos días hemos probado que la operación no era de complejidad, tal lo explicado por el cirujano como por la médica de terapia intensiva pediátrica. Y que la familia del niño firmó un contrato con el anestesiólogo donde les garantizaba que iba a estar presente en todo momento al cuidado del niño«, agregó Britos Rubiolo.

«Una vez en la sala de operaciones, tal como corresponde, fue el anestesiólogo quien brindó la autorización para que comience el acto quirúrgico con todos los chequeos que este especialista tenía previstos«, sumó el Ministerio Público Fiscal.

Según la acusación, testimonios de instrumentadores, enfermeros y otros especialistas indicaron que el anestesiólogo abandonó la sala en dos ocasiones y fue visto utilizando su teléfono celular mientras se desarrollaba la operación. «Se concluyó que un coágulo estaba obstruyendo la punta del tubo traqueal y por ello lo cambiaron. Sin embargo, si no le habrían aplicado adrenalina, el niño hubiera fallecido en la sala de operaciones», subrayó la fiscalía.

Los puntos centrales del caso

Los testimonios incorporados al juicio revelaron que el monitor de anestesia funcionaba correctamente y que continuó siendo utilizado en intervenciones posteriores, lo que descartó fallas técnicas. La fiscalía subrayó que el monitor se desconectó en el tramo final de la cirugía y que fue un enfermero quien advirtió la anomalía y lo reconectó, reforzando la hipótesis de un error humano.

Otro de los momentos clave expuestos en los alegatos fue la advertencia de cianosis por parte del personal instrumentador. La situación derivó en maniobras de reanimación, en la intervención de otros anestesiólogos y en la detección de un coágulo que obstruía el tubo traqueal, lo que habría provocado la hipoxia que resultó fatal.

La querella acompañó la acusación y afirmó que el resultado fue consecuencia directa de una conducta negligente y de la falta de vigilancia adecuada.

La defensa pidió el sobreseimiento

En la vereda opuesta, la defensa sostuvo que no existió desatención por parte del anestesiólogo y que la hipoxia que sufrió el niño se produjo de manera súbita por el taponamiento del tubo traqueal, un evento que —afirmaron— no pudo ser anticipado. Solicitó su sobreseimiento por falta de responsabilidad penal.

Mientras tanto, el juez de Garantías llegará a tribunales con los argumentos presentados y se prepara para comunicar un fallo que mantiene a todos expectantes.