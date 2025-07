A un año de la muerte de Valentín en Roca: tres abuelas se unen para sobrevivir al dolor

Los juguetes de Valentín siguen intactos en las casas de sus abuelas y las fotos parecieran tener ecos de su risa. En el freezer de Mónica quedó el helado que le había comprado esa tarde de julio. “Tardé seis meses en tirarlo”, admitió. Como toda abuela, lo esperaba con ansias. Su cariño la desbordaba, pero él jamás volvió.

A doce meses de su partida, la causa de la muerte de Valentín Mercado Toledo aún es un interrogante. Tenía apenas cuatro años cuando ingresó al quirófano el 11 de julio de 2024 por una hernia de diafragma en el Sanatorio Juan XXIII. Una semana después de la cirugía, falleció y su muerte dejó un sinfín de dudas que empiezan a tener respuestas en el Poder Judicial.

El nene vivía con su mamá Ariana (24) y su abuela Mirta en barrio Belgrano. El pequeño supo llenar de recuerdos tres hogares, desbordar de alegría lo que estaba vacío y unir lo que estaba roto. Ahora ya no está y es el dolor más fuerte en el pecho de los suyos. Todo lo que queda es el amor, la única fuerza que encuentran para seguir adelante.

Mirta Ferreira, Mónica Núñez y Mercedes Laudari, sus abuelas, formaron una tríada de apoyo, contención y lucha que hoy sostiene el caso. Las mujeres -abuelas materna, paterna y «del corazón»- son voceras y encabezan el pedido de justicia a un año del suceso que conmovió a la región, mientras intentan sobrevivir al dolor y sostener sus propias vidas.

Mercedes, Mirta y Mónica (de izquierda a derecha). Fotos: Andrés Maripe.

Miran las fotos una y mil veces. Contienen un poco las lágrimas, sentadas en una de las casas que el pequeño habitaba con frecuencia. Son voceras, luchan por estar fuertes para contar una y otra vez el calvario; mientras tanto trabajan, son sostén de familia, organizan una marcha, reparten notas y panfletos. Mientras todo eso sucede, duele Valentín.

“Abuelita, cuidame ahora que yo soy pequeño. Y yo te voy a cuidar a vos cuando vos seas viejita”. Esas palabras pronunciadas por Valentín a su abuela Mirta todavía resuenan en la mente de la mujer de 61 años, atravesada por la pérdida. “Me queda ese vacío… ¿Por qué? Mi primer nieto. No te puedo explicar”, dijo entre lágrimas.

La sed por saber la verdad no aguanta hasta el juicio contra el médico imputado y por eso, organizaron una “Marcha del silencio” para hoy con motivo del aniversario, según contaron a Diario RÍO NEGRO. Las tres se unieron fuertemente no solo para visibilizar su reclamo y pedir justicia social, sino también para recordar al pequeño al que tanto amaron.

Fotos: Andrés Maripe.

Lo que iba a ser una misa, terminó siendo un llamado a movilizar. Mirta convocó a las otras abuelas (Monica y Mercedes) para organizar. “Y ellas, al pie del cañón, me dieron el OK enseguida”. Hicieron un grupo de whatsapp y empezaron a organizar la convocatoria porque no hacer nada no es opción para ellas. No pararán hasta nacionalizar el caso y saber qué pasó ese día en el quirófano.

“Lo peor es quedarte de brazos cruzados y que la vida te pase por arriba. Yo creo que mucha gente se conmovió con este caso, mucha gente”. Mirta Ferreira, abuela materna de Valentín Mercado.

“Hay días que yo me siento en la cama y abrazo sus juguetes. Nos quedamos con la sensación de que él iba a volver, que él iba a llegar. Aparte era una operación tan sencilla ¿Cuándo entra en la cabeza estar viviendo esto?”, lanzó Mónica. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se sigue?. Ellas encontraron una manera, unidas, accionando. “A veces hacemos un poco de terapia”, admitió. “Cuando me convocaron Mirta y Mercedes, me dio mucha alegría. Me hicieron llorar”, dijo.

Fotos: Andrés Maripe.

“Solo pedimos justicia. Que este caso no quede impune, y que no haya ningún otro Valentín. A nosotros nos marcó de por vida, y no queremos que ninguna otra familia pase por esto”, dijo Mercedes. “Él nos marcó. Él fue como una luz que pasó”, dice Mirta. Y ríen cómplices las tres: “Era travieso como todo niño de cuatro años”, dicen casi al unísono.

“Es un caso que nosotros queremos que tenga resonancia en todo el país, que no quede acá en Roca”. Mercedes Laudari, abuela del corazón de Valentín Mercado.

“El cansancio por él vale la pena. Nos vamos a bajar los brazos. Es el lema que nosotras tres tenemos: Vamos a seguir de pie por él y para él”, apuntó Mercedes, la abuela «del corazón».

Una familia unida por el amor a Valentín

Más que por lazos sanguíneos, la familia que hoy sale a la calle está construida sobre vínculos afectivos. “Acá nos unió el amor de Valentín. Él era puro amor. Era un niño que con su risa ya te enamorabas. Era nuestro angelito”, dijo Mirta. Con Mercedes siempre estuvieron conectadas porque sus hijas son amigas inseparables, fueron juntas al secundario.

Fotos: Andrés Maripe.

Para Mercedes; la mamá de Valentín (Ariana) es como una hija, por eso “Val” era su nieto del corazón. “Valentín, desde el vientre de su mamá, ya era nuestro primer nieto”, contó la mujer con emoción y todavía recuerda la cantidad de fines de semana compartidos con él.

Con Mónica, por el lado paterno, no tenían contacto. Empezaron a unirse por esta causa, dejando de lado las diferencias. La historia es compleja porque ella no es la madre biológica de Daniel (padre de Valentín), sino que formó parte de su crianza desde que él tenía cuatro años y por eso ocupó el rol de abuela al nacer el niño.

Una marcha del silencio por Valentín: llenar las calles

La convocatoria enmarcada en el aniversario de la muerte, es la tercera marcha que llevan adelante sus familiares desde el día de los hechos. “Es una marcha del silencio, una marcha del dolor. Va a haber globos, velas, vamos a marchar pidiendo justicia”, remarcó una de sus abuelas.

Hoy más que nunca piden acompañamiento, de vecinos, vecinas, organizaciones, asociaciones, clubes y hasta de autoridades. La concentración es hoy viernes a partir de las 17:30 para marchar desde las 18, en Avenida Roca y Tucumán.

Fotos: Andrés Maripe.

Además, adelantaron que ya fueron convocados a juicio oral y público para los días 26, 27 y 28 de noviembre y 2 de diciembre. “Yo lo único que quiero es saber la verdad. Qué pasó ese 18 de julio del 2024 en el quirófano. Quiero saber qué pasó”, cerró Mirta.

A un año de la muerte de Valentín: todo lo que pasó

Por la muerte de Valentín, el anestesiólogo Mauricio Javier Atencio Krause está acusado de haber actuado con negligencia durante la intervención y enfrenta cargos por «homicidio culposo». Se encamina a juicio oral y público en noviembre.

Los estudios prequirúrgicos revelaron que no había riesgos significativos. La intervención, que debía durar 90 minutos, se extendió casi tres horas, generando preocupación entre sus familiares. Los médicos tranquilizaron a la familia, asegurando que la cirugía había sido exitosa, pero el niño fue trasladado a terapia intensiva.

Durante una semana, el pequeño permaneció sedado, con oxígeno y medicación, atravesando un “mal despertar”. Según la familia, los informes médicos indicaban progreso, pero Valentín nunca mostró mejoría. Finalmente, el jueves 18 de julio, le diagnosticaron muerte cerebral, lo que le desencadenó la muerte.

Según la acusación fiscal, el 11 de julio a las 10:50, Valentín registró una ausencia total de registros de presión arterial y oxigenación durante diez minutos. Esa ventana de tiempo habría sido suficiente para provocar una encefalopatía hipóxico-isquémica, que finalmente lo llevaría a la muerte una semana después.