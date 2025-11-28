Piden que declaren culpable al anestesiólogo imputado por la muerte de Valentín en Roca

Tras tres días de debate y la declaración de 14 testigos, el Ministerio Público Fiscal de Roca y la querella solicitaron ayer que el Tribunal Unipersonal declare penalmente responsable al anestesiólogo acusado del homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo.

La defensa, en cambio, pidió el sobreseimiento del profesional. La sentencia será comunicada el 3 de diciembre a las 12:30.

Durante los alegatos, la fiscalía sostuvo que quedó demostrado que el niño ingresó a la sala de cirugía con vida y no volvió a recuperar la conciencia debido a la impericia y negligencia del anestesiólogo.

También señaló que se trataba de una intervención de baja complejidad y que la familia había firmado un contrato mediante el cual el profesional garantizaba su presencia y supervisión durante todo el procedimiento. Según el Ministerio Público Fiscal, fue el imputado quien autorizó el inicio de la operación tras realizar los controles correspondientes.

Los testimonios presentados indicaron que el monitor de anestesia estaba operativo y que permaneció en uso durante otras intervenciones posteriores, sin que nadie interfiriera en su funcionamiento.

La fiscalía remarcó que el imputado debía controlar de manera activa tanto la máquina como el estado del paciente, pero que, según los testigos, abandonó la sala en dos ocasiones y fue visto utilizando su teléfono celular durante la cirugía.

Asimismo, describió que la advertencia de cianosis por parte del personal instrumentador derivó en maniobras de reanimación, en la aplicación de adrenalina por parte de otros anestesiólogos y en el hallazgo de un coágulo que obstruía el tubo traqueal.

El Ministerio Público Fiscal afirmó que el monitor se desconectó en el tramo final de la cirugía y fue reconectado por un enfermero, lo que reveló un error humano.

También destacó la intensidad del daño sufrido por el niño y el impacto emocional en la familia. La querella sostuvo que el resultado fue consecuencia directa de una conducta negligente y de la falta de monitoreo adecuado.

La defensa, por su parte, argumentó que no hubo desatención por parte del imputado y que la hipoxia se debió a un taponamiento repentino del tubo traqueal.