La escribana de Manuel Adorni admitió que ella le presentó a las dos policías que le prestaron los 100.000 dólares

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó este jueves una pieza central. En una entrevista exclusiva con Infobae, la escribana Adriana Nechevenko rompió el silencio y detalló la ingeniería financiera que vincula propiedades, préstamos de la Policía Federal y un esquema de «favores entre amigos» que le permitió al Jefe de Gabinete expandir su patrimonio desde que llegó al poder.

Nechevenko, quien intervino en las tres operaciones bajo la lupa (Parque Chacabuco, Caballito e Indio Cuá), justificó la falta de controles preventivos de una manera tajante: “Lo conozco hace 25 años, no estoy obligada a pedir el origen del dinero”.

Uno de los datos más impactantes de la declaración es que la propia escribana fue el nexo para que Adorni consiguiera financiamiento. Nechevenko admitió que ella misma le presentó a la comisario retirada y a su hija (las mujeres de apellido Cancio) para que le prestaran 100.000 dólares con una tasa del 11% anual.

El destino: Ese dinero se usó el 15 de noviembre de 2024 para comprar la casa en el country Indio Cuá .

Ese dinero se usó el 15 de noviembre de 2024 para comprar la casa en el country . El cumplimiento: Según la escribana, Adorni paga regularmente los intereses y ella está «segura de que lo va a pagar».

La profesional reveló el plan de Adorni para salir del ahogo financiero de la calle Miró. El Jefe de Gabinete pretende vender el departamento de Parque Chacabuco (hoy hipotecado por las policías) para cancelar los 200.000 dólares que le debe a las jubiladas de Caballito por su vivienda actual.

Sobre esta última operación, Nechevenko despejó dudas sobre por qué consiguió una tasa de cero por ciento:

Amistad escolar: Aseguró que Adorni es amigo del hijo de una de las vendedoras. «Los chicos van al mismo colegio», señaló, justificando así que le hayan financiado el 87% del valor de la propiedad sin cobrarle intereses y a pagar todo junto en un año.

¿Cómo compró Manuel Adorni su casa? las tres claves de la escribana

Según la declaración de Nechevenko en sede judicial y sus posteriores precisiones en Infobae y Noticias Argentinas, la operación de la calle Miró se dio bajo estas condiciones:

El «Saldo de Precio»: La escribana explicó que Adorni no recibió un préstamo de las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, sino que ellas aceptaron entregarle la propiedad recibiendo solo un pago inicial (de unos 30.000 dólares). El resto del valor escriturado quedó como una deuda pendiente garantizada con el mismo inmueble. Plazo de un año y tasa cero: Nechevenko confirmó un dato que despertó sospechas en la fiscalía: la deuda de 200.000 dólares es «realmente sin interés». Adorni tiene un plazo de un año para cancelar el total, sin pagar cuotas mensuales ni recargos financieros por el tiempo transcurrido. Acuerdo entre partes: La profesional destacó que el funcionario fue quien llevó a las vendedoras a la escribanía y que el contrato permite, incluso, acordar una prórroga si Adorni no llega a juntar el dinero para la fecha de vencimiento en noviembre próximo.

Un beneficio inusual bajo la lupa de Pollicita

La explicación de la escribana intenta despejar la duda sobre el origen del efectivo (alegando que el dinero «aún no se pagó»), pero abre un nuevo interrogante para los investigadores: ¿Por qué dos vendedoras particulares aceptarían desprenderse de un departamento de lujo cobrando solo el 13% del valor y esperando un año para recibir el resto a tasa cero?

Este beneficio, que en la práctica funciona como un financiamiento gratuito de 200 mil dólares, es lo que el fiscal Pollicita busca contrastar con las prácticas habituales del mercado. La Justicia sospecha que detrás de esta «generosidad» de las vendedoras podría esconderse una simulación para justificar la ocupación del inmueble o una compensación por otros servicios.

La declaración de Nechevenko también salpicó la compra de la casa en el country Indio Cuá y el departamento anterior en Parque Chacabuco. En este último caso, Adorni sí registra una hipoteca con intereses (del 11% anual) otorgada por integrantes de la Policía Federal.

Con los protocolos notariales ya en poder de la fiscalía, el próximo paso será el testimonio de las vendedoras de Caballito el miércoles que viene. Ellas deberán confirmar si realmente aceptaron financiar al Jefe de Gabinete «de palabra» y sin intereses, o si la explicación de la escribana deja cabos sueltos sobre el verdadero flujo de dólares de la familia Adorni.