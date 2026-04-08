Diputados: Adorni quedó al borde de una avanzada opositora para interpelarlo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, zafó este miércoles de un intento de Unión por la Patria y otros bloques opositores para apurar una interpelación por las sospechas sobre su patrimonio, pero los diputados quedaron muy cerca de las 129 voluntades necesarias para llamar a una futura sesión y destrabar el debate de los proyectos en comisiones. Se encendió así una señal de alarma para el oficialismo.

Antes de que comenzara el tratamiento de la nueva Ley de Glaciares, la diputada camporista Paula Penacca pidió un apartamiento del reglamento para agregar a la sesión un proyecto de interpelación a Adorni que habilita una moción de censura, es decir, su destitución como funcionario.

Para lograr el objetivo se necesitaban tres cuartos de los votos (en este caso, 182) y el kirchnerismo estuvo lejos de esa mayoría: hubo 124 votos a favor y 118 en contra. Sin embargo, quedaron muy cerca de las 129 voluntades necesarias para abrir una sesión y aprobar un emplazamiento a comisiones, que se vota con mayoría simple.

Lo mismo sucedió con otros pedidos de interpelación que hicieron Esteban Paulón y Pablo Juliano (Provincias Unidas) por el patrimonio de Adorni, y otro de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) por el caso $LIBRA, que abarcaba también a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Obtuvieron entre 121 y 125 votos a favor: quedaron cerca de una mayoría de 129.

El dato entusiasmó a referentes de la oposición que ya analizan llamar a una sesión para las próximas semanas, con el objetivo de volver a la ofensiva del año pasado y destrabar el debate en comisiones de un menú de proyectos. No solo incluirían el caso Adorni, sino también otros temas que tampoco prosperaron este miércoles.

Uno de esos expedientes, promovido por el peronista y exembajador en el Vaticano Eduardo Valdés, busca declarar la “neutralidad” en la guerra en Medio Oriente, luego de que el Gobierno mostrara un alineamiento total con Estados Unidos. Al momento de votar para sumarlo a la sesión, hubo 121 apoyos, 117 rechazos y 4 abstenciones.

Una suerte similar tuvieron otras iniciativas de Lorena Pokoik (Unión por la Patria) y Romina Del Plá (Frente de Izquierda) para repudiar la quita de acreditaciones a periodistas de la Casa Rosada en represalia por el supuesto involucramiento de sus medios en una red de financiamiento ruso para publicar notas que desacreditaban al gobierno de Javier Milei.

Los seis cordobeses alineados al gobierno de Martín Llaryora acompañaron todas las votaciones que se pusieron sobre la mesa este miércoles, en un gesto de distancia con el Gobierno nacional. En el kirchnerismo esperan que esos y otros votos de aliados oficialistas (como los catamarqueños de Raúl Jalil) se trasladen a una futura sesión para acorralar a Milei con una agenda incómoda.

En esa hoja de ruta la oposición también podría intentar voltear, con mayoría simple, el DNU dictado el 1ro de enero que reformuló la Ley de Inteligencia y que sigue vigente mientras el Congreso no lo rechace. Además, empiezan a conversarse distintos proyectos para atender la crisis económica de las pymes.

A la carga contra Adorni

Al exigir la interpelación de Adorni, la camporista Penacca reclamó las “explicaciones que debería haber dado al momento que se hizo de público conocimiento ese famoso viaje para deslomarse trabajando en Nueva York con su esposa (Bettina Angeletti), a quien como extrañaba mucho le pidió que lo acompañara”.

Aunque mencionó que el jefe de Gabinete tiene previsto asistir a Diputados el 29 de abril para brindar su informe de gestión según la Constitución Nacional, afirmó que Unión por la Patria “entiende que es urgente citarlo antes”, si es que “antes no se le cae antes la cara de vergüenza” y renuncia al cargo.

Penacca señaló que según la investigación a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, podría existir “una malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Hizo énfasis en el viaje a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, el departamento en el barrio porteño de Caballito y la casa en el country Indio Cua.

“Es un papelón, es una vergüenza, no pueden explicar nada de estas propiedades y viajes. Adorni se tiene que esconder como vocero y todos los funcionarios se transformaron en los voceros de Adorni para intentar explicar lo inexplicable. No hay manera: estos son actos de corrupción. Una moción de censura es lo único que se merece alguien de esta naturaleza. Fin”, remató la diputada.