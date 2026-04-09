Escándalo con el patrimonio de Manuel Adorni: la escribana volvió a Comodoro Py para reunirse con el fiscal de la causa

El frente judicial de Manuel Adorni se vuelve cada vez más opaco. Este jueves, apenas 24 horas después de su declaración testimonial, la escribana Adriana Nechevenko regresó de manera sorpresiva a los tribunales de Comodoro Py.

Arribó antes de las 8 de la mañana para entregar documentación adicional que no había presentado el miércoles, en un intento por «aclarar» la ingeniería de las hipotecas que sostienen el patrimonio del Jefe de Gabinete.

A pesar de su intento por normalizar la situación, Nechevenko dejó frases que resuenan como una bomba en la fiscalía de Gerardo Pollicita. Al ser consultada, ayer, sobre de dónde sacó Adorni los dólares para sus compras, la profesional fue cortante: “Pregúntenle a él”.

Las deudas «gratis» de Caballito

Nechevenko confirmó bajo juramento los detalles de la compra del piso en la calle Miró. La operación, que se cerró por 230.000 dólares, revela un beneficio inusual para cualquier mortal:

Adorni puso apenas US$ 30.000 de adelanto.

de adelanto. El saldo de US$ 200.000 se pactó como una deuda con las vendedoras (las jubiladas Viegas y Sbabo).

se pactó como una deuda con las vendedoras (las jubiladas Viegas y Sbabo). El dato clave: El funcionario debe cancelar el total en noviembre próximo, pero el préstamo es sin intereses.

Para los investigadores, un préstamo de 200 mil dólares a tasa cero entre privados que dicen no conocerse es una señal de alerta máxima. Las vendedoras deberán explicar este «favor» inmobiliario el próximo miércoles cuando declaren ante el fiscal.

El nexo con la Federal y el efecto «espejo»

La escribana también aportó datos sobre la hipoteca del departamento de Parque Chacabuco. Confirmó que Adorni obtuvo 100.000 dólares de la comisario retirada Graciela Isabel Molina y su hija, Victoria Cancio, integrante de la fuerza.

Este préstamo —pactado al 11% anual— se firmó en noviembre de 2024, fecha que coincide milimétricamente con la compra de la casa en el country Indio Cuá. La Justicia sospecha que Adorni utilizó este crédito de integrantes de la Policía Federal para financiar el desembarco en el exclusivo club de campo de Exaltación de la Cruz.

El punto donde Nechevenko se mostró más reticente fue al explicar sus siete ingresos registrados a la Casa de Gobierno. Mientras el fiscal busca determinar si se usaron oficinas públicas para armar estas operaciones privadas, la escribana se negó a dar detalles bajo una excusa política: “A mi cliente no le gustaría que lo diga”.

Esta negativa a transparentar sus visitas al despacho de Adorni refuerza la hipótesis de la oposición sobre un posible conflicto de intereses y el uso de recursos del Estado para gestionar el patrimonio personal del ministro coordinador. Con los nuevos documentos en manos de Pollicita, la mira ahora pasa a las jubiladas de Caballito, cuya declaración definirá si la «hipoteca fantasma» tiene sustento real o es una simulación para blanquear fondos.