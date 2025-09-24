ONG y damnificados de Río Negro impulsan un amparo para recuperar las pensiones de Andis

El amparo busca que se restituyan las pensiones por invalidez en todo Río Negro. Archivo

Tres organizaciones civiles de Bariloche vinculadas a personas con discapacidad y dos personas de Viedma a título individual promovieron una acción de amparo colectivo contra la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) planteando la inconstitucionalidad de la revocatoria de pensiones, además de exigir la inmediata restitución del beneficio a dos demandantes a quien le suspendieron el aportes recientemente.

La acción judicial fue presentada ante el Juzgado Federal de Viedma, que recientemente emitió un fallo haciendo lugar a una medida cautelar de un beneficiario y ordenó la restitución de la pensión por invalidez que cobraba y que fue suspendida en agosto.

En este caso, la accion colectiva fue firmada por la Asociación Civil Grupo Cre-Arte, la Asociación Civil El Brote y Asociación Civil de usuarios, Familiares y Amigos “Camino Abierto”, además de dos personas de manera individual que pidieron la restitución de la pensión.

El objeto de la demanda -que patrocina el abogado Juan Montecino Odarda- es plantear la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024 que regulariza las pensiones no contributivas por invalidez otorgadas por la Andis, “por incorporar recaudos y atribuciones violatorias y regresivas de los derechos adquiridos por las personas con discapacidad”.

La medida busca que la Andis “readecúe sus procedimientos, ajustándose a los parámetros de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, a favor de los derechos de las personas con discapacidad en la Provincia de Río Negro garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso”.

Junto al amparo colectivo se impulsó una medida cautelar innovativa para que ordene “restituir el pago de las pensión no contributivas, a ciudadanos rionegrinos y rionegrinas de manera inmediata” y también señala que la para hacerlo efectivo la Andis debe remitir nómina completa con nombre de cada beneficiario de la provincia a las que se les suspendió la percepción y consecuentemente se ordene la restitución inmediata.

Los amparistas destacaron el acompañamiento de la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos).

Luis Suero, referente de la Asociación Civil Cre-arte cuestionó que las auditorías de la Andis “sólo tenían el objeto de quitar derechos a las personas con discapacidad” y por eso se buscó trascender lo local para presentar un amparo colectivo a nivel provincial.

“Con apoyo moral no alcanza. Hoy día hay personas en Río Negro a las que les bajaron injustamente las pensiones, están padeciendo por eso y no pueden pagar abogados”, dijo Teresa Naón de El Brote al señalar las dificultades para llegar a la acción legal que finalmente ingresó en el Juzgado Federal de Viedma este martes 23 de septiembre.