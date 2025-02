Otoño Uriarte: 10 cosas que tenés que saber antes de la lectura del veredicto en Cipolletti

En Cipolletti, la causa por el asesinato de Otoño Uriarte entra en su etapa final. Luego de un mes de audiencias y alegatos, el tribunal dará a conocer su decisión y definirá el destino de los cuatro imputados.¿Qué pasará este miércoles con el juicio que lleva 18 años en busca de justicia? ¿Qué se espera de la lectura del veredicto?

El caso de Otoño Uriarte marcó un antes y un después en la región. Con demoras, obstáculos y cambios en la investigación, la causa llega a un punto clave: saber si los acusados serán condenados o absueltos. En esta nota, te contamos las 10 cosas que necesitás conocer antes del fallo.

1. ¿Quién era Otoño Uriarte?

Otoño Uriarte tenía 16 años cuando desapareció el 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro, en Río Negro. Era una joven con una personalidad reservada, afectuosa y con una vida que transcurría entre sus estudios y amistades. Su desaparición conmocionó a toda la comunidad y marcó un antes y un después en la región.

Sus familiares y amigos la describieron como una joven de carácter fuerte pero de trato dulce. En el momento de su desaparición, cursaba la secundaria y tenía sueños y proyectos, como cualquier adolescente. Su caso se convirtió en un emblema de la lucha por justicia en crímenes impunes.

2. ¿Cómo fue su desaparición y hallazgo?

El 23 de octubre de 2006, Otoño salió de su casa como cualquier otro día, pero nunca regresó. Su desaparición fue denunciada de inmediato y se inició una intensa búsqueda, aunque las primeras investigaciones estuvieron marcadas por la ineficiencia y la desorganización.

Recién seis meses después, el 26 de abril de 2007, su cuerpo fue encontrado en un canal de riego en un estado avanzado de descomposición. La hipótesis de los investigadores señala que fue trasladada de un sitio a otro, lo que dificultó aún más la recolección de pruebas.

3. ¿Quiénes son los imputados y qué se les acusa?

Cuatro personas fueron acusadas de haber participado en la privación ilegítima de la libertad y posterior asesinato de Otoño: Néstor Ricardo Cau, José Hiram Jafri, Germán Ángel Antilaf y Maximiliano Manuel Lagos. Según la acusación fiscal, habrían actuado de manera organizada y premeditada.

Se los acusa de haber secuestrado, abusado y asesinado a Otoño, con una planificación que incluyó seguimiento de sus movimientos y horarios. La fiscalía sostiene que el crimen fue cometido por más de tres personas y que su muerte fue consecuencia directa del secuestro.

4. ¿Por qué el juicio tardó 18 años en realizarse?

El caso atravesó múltiples dilaciones y obstáculos judiciales. La falta de avances en la investigación inicial generó frustración en la familia y en la sociedad. En los primeros años, la causa quedó estancada y no se logró identificar responsables. Además, hubo otro juzgamiento previo a este proceso.

Además, la causa se rige por un sistema procesal anterior, lo que derivó en la necesidad de realizar dos etapas: la primera para determinar la culpabilidad de los acusados y la segunda, si fueran condenados, para fijar las penas.

5. ¿Cuál es la hipótesis de la fiscalía?

La fiscal Teresa Giuffrida sostiene que Otoño fue víctima de un crimen planificado. Se presentaron pruebas como un trozo de nylon hallado cerca del cuerpo, que contenía restos genéticos vinculados a uno de los imputados.

También se sumaron testimonios de testigos que aseguraron haber escuchado confesiones directas de los acusados. Además, hubo contradicciones en sus declaraciones, como el caso de Germán Antilaf, quien primero negó estar en la zona el día del crimen y luego se dijo lo contrario.

6. ¿Qué sostiene la querella?

La abogada de la familia Uriarte, Gabriela Prokopiw, coincide con la teoría fiscal y enfatiza que Otoño fue atacada en una situación de vulnerabilidad extrema. Se presentaron informes periciales que detallan las heridas defensivas en su cuerpo, lo que sugiere que intentó resistirse.

Además, Prokopiw subrayó que los acusados trasladaron el cuerpo de Otoño al menos dos veces antes de su hallazgo. También remarcó la falta de respuestas de la justicia en los primeros años de la causa.

7. ¿Qué argumentan las defensas?

Las defensas de los imputados sostienen que las pruebas son insuficientes y pidieron la absolución. Cuestionaron la validez de las pruebas genéticas y denunciaron irregularidades en la investigación.

Además, señalaron inconsistencias en los testimonios y mencionaron la utilización de técnicas periciales no reconocidas científicamente, como las pruebas odorológicas, basadas en rastros de olor.

8. ¿Por qué no se trata como un femicidio?

La figura de femicidio no existía en el Código Penal cuando ocurrió el crimen. Recién fue incorporada en 2012, seis años después de la desaparición de Otoño. Según el principio de irretroactividad, la justicia no puede aplicar leyes que no estaban vigentes en el momento del hecho.

9. ¿Por qué el juicio no fue por jurados?

Aunque en Río Negro los juicios por jurados se implementaron en 2019, el Superior Tribunal de Justicia determinó que solo aplican para hechos posteriores a esa fecha. Al tratarse de un caso ocurrido en 2006, el juicio se realizó con un tribunal colegiado conformado por tres jueces.

10. ¿Cuándo y dónde se conocerá el veredicto?

El veredicto será leído este miércoles 5 de febrero de 2025, a las 13:30, en Cipolletti. Si el fallo es condenatorio, se abrirá una segunda etapa para definir las penas.

La familia de Otoño y la sociedad esperan que, tras 18 años de lucha, la justicia finalmente brinde una respuesta firme.