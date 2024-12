Otoño Uriarte: «Él sabe quienes son los responsables», la declaración que salpicó al ministro de Seguridad de Río Negro

El juicio por el secuestro y asesinato de Otoño Uriarte sumó un nuevo capítulo este martes con la declaración de uno de los imputados, Germán Ángel «El Gato» Antilaf. Su relato, lleno de detalles personales y acusaciones contra Daniel Jara, en su rol como exjefe de la Policía, tuvo como intención reconfigurar las líneas del caso, que lleva 18 años de impunidad. Qué dijo del actual ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro.

Antilaf negó categóricamente su participación en el secuestro y asesinato de la joven. Durante su testimonio, remarcó que su actividad delictiva se limita al robo, dejando en claro que no es “violador, proxeneta ni narcotraficante”.

«Él sabe muy bien quienes son los responsables (Jara)», afirmó, con contundencia.

«Soy ladrón. No soy violador, no soy un proxeneta y no soy narcotraficante. Soy ladrón, para que le quede claro a todos», dijo Antilaf, orgulloso y completó: «No ando secuestrando ni soy soldado de nadie. Me mandó solo y no permito mandarme por nadie».

Juicio por Otoño Uriarte: Antilaf y el relato de las acusaciones contra la policía de Río Negro

En su declaración, Antilaf comenzó relatando aspectos de su vida personal, desde sus relaciones con dos exparejas hasta los vínculos con sus hijos. Según contó, el día de la desaparición de Otoño, se encontraba en Fernández Oro acompañando a su pareja de entonces, de apellido Sosa Correa, quien debía realizarse estudios médicos por su embarazo.

El imputado sostuvo que visitó a un amigo, José Jafri, ese mismo día, pero negó cualquier relación con el crimen. Si tuvo acusaciones fuertes contra los máximos referentes de la policía de aquel momento.

Otoño: ¿Cómo fueron las acusaciones contra la policía?

Antilaf apuntó directamente contra miembros de la fuerza policial, acusándolos de hostigamiento y persecución. En su relato, señaló al excomisario y actual ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, quien, según el imputado, lo habría agredido verbal y físicamente durante una declaración.

«Me preguntó si la chica ‘estaba rica’, que le cuente como si fuera ‘una charla entre hombres’. Me pareció una falta de respeto total», narró. Asimismo, aseguró que Jara lo amenazó con matarlo.

Otoño Uriarte y otros fragmentos de la defensa de Antilaf ante el tribunal

El imputado también aprovechó para explicar por qué estuvo detenido en varias ocasiones a lo largo de los años. Según dijo, fue arrestado basándose en indicios débiles, como análisis genéticos que posteriormente resultaron negativos. “Me soltaron porque no tenían pruebas, pero siempre quedé sujeto a la causa”, afirmó.

La declaración de Antilaf fue recibida con escepticismo por algunos de los presentes en la sala, pero también generó tensiones respecto al accionar de las fuerzas de seguridad en el caso. La jueza María Florencia Caruso Martín deberá evaluar cómo este testimonio encaja en el rompecabezas judicial.

Mientras tanto, el juicio continúa con el relato de otros testigos, entre ellos algunos de identidad reservada. Las audiencias seguirán hasta el 9 de diciembre, cuando se espera el cierre de los testimonios y la posterior etapa de alegatos.

Un caso que sigue abierto

A 18 años del secuestro y asesinato de Otoño Uriarte, la sociedad del Alto Valle sigue exigiendo justicia. Los testimonios recogidos durante este juicio podrían arrojar luz sobre un caso marcado por la impunidad y las irregularidades investigativas.

El cierre del proceso judicial, programado para el 23 de diciembre con los alegatos de clausura, podría significar un avance hacia la verdad en uno de los crímenes más resonantes de Río Negro.