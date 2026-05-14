«Parece que los únicos que evadimos somos Manuel y yo»: la confesión de Matías Tabar, el contratista de Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó una prueba de confesión que sacudió el arco político. El contratista Matías Tabar, encargado de las reformas de lujo en la vivienda del Jefe de Gabinete, reconoció públicamente haber operado por fuera del sistema fiscal y lanzó una frase lapidaria: «Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo».

En declaraciones a Radio Rivadavia, Tabar no solo confirmó el manejo de dinero en negro, sino que minimizó la situación al asegurar que la evasión es una práctica sistémica en el rubro: «Ninguna persona en Argentina que se esté construyendo una casa hoy puede solventar los costos si tiene que declarar todo», sentenció el constructor.

«Una dinámica aceptada»: el pacto de informalidad entre el contratista y Manuel Adorni

Según el relato de Tabar, el mundo de la construcción en Argentina impone reglas diferentes a las de la transparencia oficial. El contratista explicó que declarar la totalidad de los gastos e ingresos resulta financieramente «imposible».

Sobre la responsabilidad del funcionario, Tabar aclaró que Adorni no le exigió explícitamente trabajar en la informalidad, sino que el esquema de pagos en efectivo y la falta de facturación fue una «dinámica aceptada por ambas partes ante la realidad económica del país».

El «Mapa Patrimonial» de Manuel Adorni bajo la lupa

Con la confirmación de pagos «en negro», el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo refuerzan el rastreo sobre una red de activos que el Jefe de Gabinete y su círculo íntimo deben justificar:

La mansión de Indio Cuá: una reforma de U$S 245.000 en efectivo que incluyó mármol travertino y una pileta con cascada lateral.

una reforma de U$S que incluyó mármol travertino y una pileta con cascada lateral. Alquileres VIP: el pago de U$S 21.000 en efectivo (moneda extranjera) por dos contratos temporales mientras terminaban su casa propia.

el pago de (moneda extranjera) por dos contratos temporales mientras terminaban su casa propia. Departamento en Caballito: una operación por la que aún mantiene una «deuda de palabra» de USD 65.000 con los vendedores.

una operación por la que aún mantiene una con los vendedores. El frente familiar: el levantamiento del secreto bancario de su hermano, Francisco Adorni, investigado por un incremento patrimonial del 84% en un año y la cancelación de un crédito de 60 millones de pesos en tiempo récord.

A pesar de la gravedad de sus declaraciones, el contratista sorprendió al expresar su afecto personal por el funcionario: «Lo adoro a él y a su familia», manifestó tras recordar que convivió laboralmente con los Adorni durante casi un año y medio.

Sin embargo, no ocultó su malestar por el avance de la causa judicial en la que deberá presentarse para entregar las escasas facturas existentes: «Es una cagada tener que transitar todo esto», concluyó Tabar, confirmando que la mayoría de las transacciones no fueron registradas legalmente.

Con Agencia de Noticias Argentinas y Radio Rivadavía.