El juez Casanello levantó el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete

La familia del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta un nuevo escenario de vulnerabilidad judicial. El juez federal Sebastián Casanello ordenó abrir los registros contables de Francisco Adorni, hermano del funcionario nacional, para rastrear el origen de fondos desde 2020 hasta la actualidad.

La medida busca explicar un crecimiento patrimonial que la fiscalía considera «no justificado» y que coincide con su ingreso a la gestión pública.

Francisco Adorni desembarcó en el Gobierno en diciembre de 2023 como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Desde ese momento, sus movimientos financieros activaron las alertas de Comodoro Py por tres inconsistencias centrales.

Los tres puntos que detonaron la investigación

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó 20 medidas de prueba basándose en datos que rompen el promedio de cualquier asalariado estatal. La Justicia busca saber cómo logró pagar un crédito hipotecario de 60 millones de pesos en solo doce meses.

Además de sus activos declarados tuvieron un incremento del 84% en un solo año de gestión. En paralelo, se detectó la compra del 50% de un vehículo nuevo y flujos de dinero que el fiscal busca contrastar con sus recibos de sueldo.

El cerco judicial: AFIP, Bancos y Cajas de Seguridad

Con la orden de Casanello, el Banco Central y la ARCA (ex AFIP) deberán entregar toda la documentación protegida por el secreto fiscal y bancario. La investigación apunta a:

Cajas de seguridad: Se pidieron informes sobre todos los movimientos y acceso a cofres en entidades financieras. Cuentas en divisas: El rastreo incluye cajas de ahorro en pesos, dólares y plazos fijos. Historial de Blanqueo: Marijuan quiere saber si Francisco Adorni se acogió a algún régimen de declaración voluntaria de moneda extranjera.

El mapa patrimonial de los Adorni

Mientras la causa de Francisco avanza con Casanello, su hermano Manuel es investigado por el fiscal Gerardo Pollicita. Juntos, los hermanos Adorni deben explicar una red de activos que incluye: